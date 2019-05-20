İspanyol üretici Seat, Barselona’da bulunan üretim merkezlerinde hayata geçirdiği projeler ile su tüketiminde tasarruf elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martorell fabrikasındaki su tüketiminin 2018'de 470 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olan yaklaşık 1 milyon 170 bin metreküp oldu.

Bu değerin son 8 yılda azaldığı kaydedilerek, otomobil başına 2010 yılında 3.54 metreküp olan tüketimin geçen yıl 2.46 metreküpe düştüğü belirtildi.

2025 HEDEFİ YÜZDE 38

Üretim tesisinde en fazla su tüketen birimin boya atölyesi olduğu bildiren Seat’ın Fabrika Mühendisi Müdürü Dr. Joan Carles Casas, "Boyayı sudan ayırmak için gerekli kimyasal ürünleri ekliyoruz ve temizledikten sonra tamamen kapalı bir devre halinde işleme geri dönüyor" diyerek su tasarrufu yaptıklarını belirtti.

Casas, araçların su geçirmezliğini kontrol etmek için kullanılan yağmur testlerinden de bahsederek, bu birimde altı dakikalık bir çalışmada metrekareye 150 litre su boşalttıklarını bildirdi.

Joan Carles Cassas, "Bir arıtma devresinde kullanılan tüm suyu toplayıp taşıyoruz ve daha sonra tekrar kullanım sürecine döndürüyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Seat 2025 yılına kadar su tüketimini yüzde 38 azaltmayı hedefliyor. İspanyol şirket, bu amaçla iklimlendirme sistemlerinde yoğunlaşan su buharının geri kazanımı veya soğutma sistemlerinin izlenmesi gibi projeler uyguluyor.