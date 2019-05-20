Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araç başına su tüketimini 8 yılda yüzde 31 oranında azalttı

İspanyol otomobil üreticisi Seat, devreye aldığı bir dizi önlem ile, son 8 yılda fabrikalarındaki su tüketimini yüzde 31 oranında azalttığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 2018'de Martorell fabrikasındaki su tüketiminin 470 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olan yaklaşık 1 milyon 170 bin metreküp olduğu kaydedildi. Otomobil başına 2010 yılında 3.54 metreküp olan tüketimin, geçen yıl ise 2.46 metreküpe düştüğü belirtildi

seat

İspanyol üretici Seat, Barselona’da bulunan üretim merkezlerinde hayata geçirdiği projeler ile su tüketiminde tasarruf elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martorell fabrikasındaki su tüketiminin 2018'de 470 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olan yaklaşık 1 milyon 170 bin metreküp oldu.

Bu değerin son 8 yılda azaldığı kaydedilerek, otomobil başına 2010 yılında 3.54 metreküp olan tüketimin geçen yıl 2.46 metreküpe düştüğü belirtildi.

2025 HEDEFİ YÜZDE 38

Üretim tesisinde en fazla su tüketen birimin boya atölyesi olduğu bildiren Seat’ın Fabrika Mühendisi Müdürü Dr. Joan Carles Casas, "Boyayı sudan ayırmak için gerekli kimyasal ürünleri ekliyoruz ve temizledikten sonra tamamen kapalı bir devre halinde işleme geri dönüyor" diyerek su tasarrufu yaptıklarını belirtti. 

Casas, araçların su geçirmezliğini kontrol etmek için kullanılan yağmur testlerinden de bahsederek, bu birimde altı dakikalık bir çalışmada metrekareye 150 litre su boşalttıklarını bildirdi.

Joan Carles Cassas, "Bir arıtma devresinde kullanılan tüm suyu toplayıp taşıyoruz ve daha sonra tekrar kullanım sürecine döndürüyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Seat 2025 yılına kadar su tüketimini yüzde 38 azaltmayı hedefliyor. İspanyol şirket, bu amaçla iklimlendirme sistemlerinde yoğunlaşan su buharının geri kazanımı veya soğutma sistemlerinin izlenmesi gibi projeler uyguluyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

elektrikli minibüsü ihraç etti
OTOMOBİL'Jesti'ni Avrupa'ya taşıdı!
Bu yıl Supra kalmadı
OTOMOBİL2019'lar tükendi 2020 için kuyruk var!
Ünlü otomobil firmalarının robotik üretim hatları Kocaeli'den
OTOMOBİLÜnlü otomobil firmalarının robotik üretim hatları ...
Otomotivin devleri, elektrikli araç teşvikinde yarışıyor
OTOMOBİLOtomotivin devleri, elektrikli araç teşvikinde ...
yeni bir mobilite çözümü tanıttı
OTOMOBİLGeleceğin kargo aracını tanıttı!
Markalar Mayıs ayı kampanyalarını duyurdu
OTOMOBİLFiyatlar indi faizler sıfırlandı!
AMG ailesinin en küçük üyesi satışa çıktı
OTOMOBİLVe en küçük üyesi Türkiye'de
Araç sahipleri dikkat! Hurdada ÖTV indirimi artıyor
OTOMOBİLHurdada ÖTV indirimi artıyor
Pazarın yarıdan fazlası 'akıma kapılacak'
OTOMOBİLSatılan 2 araçtan biri onlar olacak
Avrupa otomobil pazarı ilk 5 ayda daraldı
OTOMOBİLAvrupa otomobil pazarı ilk 5 ayda daraldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X