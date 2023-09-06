Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yüzüklerin Efendisi'ni yeniden izlemenize neden olacak şaşırtıcı film detayları!

        Yüzüklerin Efendisi hakkında yeniden izlemenize neden olacak 10 şaşırtıcı detay!

        Yüzüklerin Efendisi serisi kolay kolay fark edilmeyecek çok sayıda farklı detay içeriyor. J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzüklerin Efendisi yalnızca bir fantastik edebiyatı değil aynı zamanda tarihin en iyi edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Jackson'ın filmde uyguladığı teknik hileler ve başarılar Yüzüklerin Efendisi serisinde muhtemelen daha önce duymadığınız detayları oluşturuyor. İşte Yüzüklerin Efendisi filmlerini yeniden izlemenize neden olacak 10 şaşırtıcı detay.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FİLMDE KULLANILAN KOSTÜM DETAYLARI

        Filmde kullanılan kostüm detayları o kadar derindir ki her karakterin kostümünde yine karakterin geçmişi ve kişiliği hakkında ipuçları verilir.

        2

        YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NİN FİLM MÜZİĞİ

        Filmin müziği, ünlü besteci Howard Shore tarafından bestelenmiştir ve filmin atmosferini en çok etkileyen etkenlerden birisi olmuştur.

        3

        ELFLERİN DİLİ

        Filmde kullanılan Elvish (Elf) dili, J.R.R. Tolkien'in kendi oluşturduğu bir dildir. Dil Quenya ve Sindarin'den esinlenilerek oluşturuldu.

        4

        MORDOR'UN GÖZÜ

        Mordor Gözü'nü tavsir eden buçuk daire şeklindeki yapı gerçekten bir kişinin gözüne ait. Göz yüzük sahibini gözetlendiğini göstermek için özellikle kullanıldı.

        5

        ELFLER GERÇEK OKLARLA ATIŞ YAPTI

        Legolas ve diğer elf karakterleri gerçek oklarla atış yaptı. Aktörler, okları atarken gerçek ok kullandı ancak oldukça tehlikeli bir sahne çektiler.

        6

        CÜCE GİMLİ ASLINDA 1.85 BOYUNDA

        Cüce Gimli'ye hayat veren John Rhys-Davies 1,85 boyuyla film ekibinin en uzun boylu 2. insanıydı.

        7

        FİLMDE GÖRÜLEN SÜVARİLERİN ÇOĞU KADINDIR

        Filmlerde görülen Rohan süvarilerinin pek çoğu kadın aktörlerdi.

        8

        ARAGORN'UN KILICI

        Aragorn'un Anduril adlı kılıcı için 40'tan fazla farklı kılıç yapıldı. Her sahnede farklı bir kılıç kullanıldı.

        9

        YÜZÜĞÜN YAPIMI

        Filmde kullanılan yüzük ve takılar gerçek mücevherler kullanılarak tasarlandı, özenle üretildi. Kullanılan yüzük sayısı 40'ın üzerindedir. Bazı yakın plan çekimleri için de yüzüğün devasa bir kopyası üretildi.

        10

        HOBBİTLER İÇİN ÇOK SAYIDA DUBLÖR KULLANILDI

        Yönetmen Peter Jackson, bazı sahnelerde hobbitlerin yerini alabimesi için dünyanın dört bir yanından kısa boylu insan aradığını açıklamıştı. Ayrıca hobbitlerin daha kısa görünebilmesi için diğer oyuncular büyük kostümler giyiyordu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı