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HOBBİTLER İÇİN ÇOK SAYIDA DUBLÖR KULLANILDI

Yönetmen Peter Jackson, bazı sahnelerde hobbitlerin yerini alabimesi için dünyanın dört bir yanından kısa boylu insan aradığını açıklamıştı. Ayrıca hobbitlerin daha kısa görünebilmesi için diğer oyuncular büyük kostümler giyiyordu.