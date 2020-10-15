Müsabakaya iyi başlayan en sahibi ekip, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 5. dakikayı 13-5 önde geçti. Yaklaşık 2,5 dakika iyi savunma yapan ve rakibine sadece 1 sayı şansı veren Anadolu Efes, hücumlarda ise etkili olamadı. Son 2,5 dakikada rakibini durdurmakta zorlanan lacivert-beyazlılar, çeyreği 9 sayı farkla 25-16 geride kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 1 sayıya (32-31) indirdi. İyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, 18. dakikada 35-35'te beraberliği yakaladı. Son bölümde Lauvergne ve Grigonis'in elinden 6-0'lık seri bulan ev sahibi takım, devre arasına 41-35 üstün girdi.

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci yarısında Zalgiris'in etkili oyununa karşılık vererek farkın çift hanelere çıkmasını önlese de uzun süre fark 5 sayının üzerinde seyretti. Maçın 29. dakikasında farkı çift hanelere (64-54) taşıyan Litvanya temsilcisi, periyotu 66-55 önde bitirdi.

Son çeyrekte yüksek yüzdeyle hücum eden Zalgiris'in 38. dakikada 22 sayı farkı (87-65) ulaşmasını engelleyemeyen lacivert-beyazlılar, salondan 89-73 yenik ayrıldı.

Anadolu Efes, maça ilk 5 başlayan oyunculardan sadece 25 sayı katkısı alabildi. Lacivert-beyazlılarda kenardan gelen Dunston 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Simon'un bulduğu 16 sayı da mağlubiyeti önleyemedi.

Ev sahibi takımda ise son bölümde oyuna giren Lukosiunas haricinde tüm basketbolcular skor üretti. Hayes 17, Grigonis ve Lekavicius 12'şer, Lauvergne ile Milaknis ise 10'ar sayıyla çift hanelere ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezona iyi performansıyla damga vuran Anadolu Efes, 2020-2021 sezonuna iyi başlayamadı. Geçen sezonki kadrosunu koruyan laciverti-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde 4. haftada 3. yenilgisini yaşadı. Litvanya temsilcisi Zalgiris ise 4'te 4 yaparak liderliğini korudu.

TRİBÜNLERDE 5 BİNİN ÜZERİNDE SEYİRCİ

Karşılaşmayı 5 binin üzerinde basketbolsever izledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede maçlara seyirci alınmazken ve THY Avrupa Ligi'nde takımlarda görülen pozitif vakalar nedeniyle maçlar ertelenirken, 15 bin seyirci kapasiteli Zalgirio Arena tribünlerinde 5 bin 11 sporsever yer aldı.

Taraftarlar, hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak müsabakayı takip etti.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya),Piotr Pastusiak (Polonya),Gentian Cici (Arnavutluk)

Zalgiris: Walkup 4, Hayes 17, Grigonis 12, Vasturia 7, Lauvergne 10, Jokubaitis 4, Rubit 4, Jankunas 2, Milaknis 10, Lekavicius 12, Geben 7, Lukosiunas

Anadolu Efes: Beaubois 12, Micic 7, Singleton, Anderson, Pleiss 6, Moerman 8, Dunston 20, Simon 16, Erten Gazi 1, Buğrahan Tuncer 3

1. Periyot: 25-16

Devre: 41-35

3. Periyot: 66-55

5 Fauller çıkan: 36. 30 Singleton (Anadolu Efes)