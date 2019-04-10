Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"un vergi ayağı de önemli düzenlemeleri içerdi. Albayrak'ın açıkladığı en önemli madde yüksek gelir gruplarından daha adil vergi alınacağı açıklaması oldu. Yılın en önemli reformlarından birinin vergi dönüşümü olacağını açıklayan Albayrak, "Vergi Konseyi gibi, toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu, çok kapsamlı bir ekip ile bu reformu hazırlıyoruz. 3 başlıkta temel detaylarını burada bugün sizinle paylaşmak isterim. Birincisi yeni mimari. Yeni Vergi mimarimizde, İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi´ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız" dedi. Bakan Albayrak'ın adını andığı Vergi Konseyi'nde yapılan çalışmalarda özellikle Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin Kurumlar Vergisi oranının yüzde 10'lara kadar indirildiği özellikle yatırım çekebilmek için Türkiye'nin kurumlar vergisi oranını daha rekabetçi hale getirmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun için öncelikle geçici madde ile yüzde 22'ye çıkan oranın eski hali olan yüzde 20'ye inmesi ardından kademeli olarak indirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca asgari ücretliler başta olmak üzere düşük gelir gruplarından ya hiç vergi alınmaması veya çok düşük oranlı vergi alınması gerektiği dile getiriliyor.

EV ALIP SATANLAR İLE FUTBOLCULAR DİKKAT

İndirim ve istisnaların azaltılması konusunda kamuoyunda en önemli tartışma konusu ev ve arsa gibi gayrimenkullerin 5 yıl elde tutulduktan sonra satılması halinde vergiden istisna tutulması konusuydu. Ayrıca hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisinde sayısız indirim ve istisnalar bulunuyor. bunların başında da örneğin futbolculara sağlanan gelir vergisi istisnası geliyor. Milyon dolar kazanan futbolcular sadece yüzde 15 gelir vergisi ödüyor.

EK VERGİ YÜKÜ OLMADAN BEYENNAME

Bakan Albayrak'ın açıkladığı diğer önemli düzenleme beyannamenin yaygınlaştırılması. Beyannemenin yaygınlaştırılması illa vergi yükünün artacağı anlamına gelmiyor. Böylece herkes belge alan veya belge veren duruma duruma geleceği için kayıtdışılığın önüne de geçilecek. Tüm vatandaşlar kayda girmiş olacak. Diğer şirket ve kişilerin kayıtdışı işlemleri çapraz kontroller ile önlenecek. Albayrak konuyla ilgili olarak "Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız" dedi.

Vergi Dönüşümünde ikinci başlığın `Kayıtdışılık ile Mücadele´ olduğunu belirten Albayrak "Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İSTİHDAM OLUŞTURMA HEDEFİ



Albayrak ayrıca "Yeni Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, `İstihdam oluşturma´ hedefine üzerine oturacaktır. Ayrıca İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız" dedi.

"Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.

MÜKELLEF HAKLARI DA KORUNACAK



"Vergi Dönüşümüzde önemli gördüğümüz bir diğer alan da Mükellef Hakları olacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız. İşte bu adımlarla, aslında bir hedefin de altyapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacağız. O da ulaşmak istediğimiz, Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdam olacak. İhracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Gerek güçlü tasarruf ile, gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme ile gerekse de üretim odaklı finansman ile bu büyümenin finansman altyapısını sağlayacağız.



