Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'ndeki tarihi Ayasofya Camisi bahçesinde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve futbolcu Zargo Toure ve oyuncunun babası Djibril de katıldı.
Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, transfer döneminde az sayıda, ihtiyaç olan bölgelere oyuncu katmayı planladıklarını belirterek, "Hem takım kadrosu hem kulübün ekonomik konumu bunu gerektiriyordu. Yeni katılan arkadaşımız da savunmanın merkezinde görev yapıyor, geçmişte bu konuda başarılı bir spor hayatı var. İzleme komitemizin kanaati ve önerisiyle anlaşma sağladık. Umuyor ve diliyorum ki Trabzonspor'da çok başarılı olacak, Trabzonspor'un bir eksiğini tamamlamış olacak." diye konuştu.
İmza törenini de Trabzon'un önemli tarihi eserlerinden Ayasofya önünde yaptıklarını ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:
"Trabzonspor, Trabzon için Trabzon'a katkı sağlamak için var. Transfer törenlerimiz vesilesi ile Trabzon turizmine bir katkımız olursa bundan da ayrıca mutluluk duyarız. Ben oyuncumuza başarılar diliyorum. Ondan büyük beklentilerimiz var, bunlara cevap vereceğine inanıyoruz. Trabzon'un tarihi ve turistik anlamda önemli yerleri var. Mesela Sümela Manastırı, Boztepe, Atatürk Köşkü, Uzungöl var. Geçmişte de buralarda imza törenleri yapmıştık. Tekrar oralarda da yapabiliriz ancak bu sene bunların hepsini gezmek mümkün değil. Çünkü aşağı yukarı transferi sonlandırdık gibi bir şey, çok büyük bir şey olmazsa bu seneki transferi tamamladık."
ERIC AYUK'UN TRANSFERİ
Hacısalihoğlu, Trabzon'a getirdikleri Kamerunlu genç oyuncu Eric Ayuk'un transferinde sanatçı Rafet El Roman'ın rol oynadığına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu oyuncuyla ilgili transfer tam netleşmedi. Rafet Trabzonsporlu bir kardeşimiz. Bu oyuncuyla ilgili tesadüfen görüşmeleri olmuş. Trabzonspor'a tavsiye etmiş, bonservissiz çok çok uygun bir transfer ücretiyle önermiş. Şayet bu dönem içerisinde Trabzonspor'la uyum sağlayamazsa zaten sözleşmesini Trabzonspor otomatikman tek taraflı feshetmesi şartıyla bir görüşme oldu. Bakarsınız çok da katkısı olur. Ancak şimdilik durum, transferle ilgili çalışmaları büyük oranda sonlandırdık. Belki bir oyuncu, belki iki oyuncu daha zaman içerisinde transfer döneminin bitişine kadar katılabilir ama yoğun bir transfer çalışmamız ve araştırmamız yok."
Hacısalihoğlu'nun, futbolcunun babasının imza töreninde yer almasına ilişkin soruya verdiği, "O da eski bir futbolcu, Senegal'den buruya geldi. Az daha genç olsa onu da kadromuza katacaktık." cevabı gülüşmelere neden oldu.
TOURE: SÜPER LİG, BANA UYGUN BİR LİG
Trabzonspor'un yeni transferi Zargo Toure ise bordo-mavili takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Toure, yöneticilere teşekkür ederek, "Burada olmaktan, arkadaşlar arasına katılmaktan, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. İnanıyorum çok başarılı bir yıl olacak." diye konuştu.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Toure, şunları kaydetti:
"Birçok arkadaşımız burada oynadı. N'Doye ile tanışıklığım yok ancak Türkiye'de çok iyi bir arkadaşım oynuyor. Issiar Dia, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. Daha önceden Türkiye ligi ve takımlarını, Trabzonspor'u takip ediyordum, bana uygun bir lig. Buraya geliş sebeplerimden birisi de bu. Trabzonspor'u da buraya gelmeden önce takip ediyordum. Benim en önemli hedeflerimden birisi gelecek adına milli takımda oynamak. Buraya gelmek de bu hedefim için önemli bir etkendi."
Toure, Müslüman olduğunu belirterek, "Türkiye'yi, Müslüman bir ülke olması nedeniyle ikinci evim olarak görüyorum. İnsanın kendisini rahat ve güvende hissetmesi önemli. Müslüman olarak, Müslüman bir ülkeye gelmiş olmaktan dolayı kendimi mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
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