2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-0 mağlup ederek 4’üncü kez kupayı müzesine götürdü. VakıfBank'ın oyuncularından Zehra Güneş ise maç içerisindeki başarısız performansından dolayı sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.