Katma değeri yüksek teknoloji faaliyetlerine ev sahipliği yapmak için kurulan teknokentlere bir yenisi ekleniyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, MEF Üniversitesi ve Icon Grup ortaklığıyla hayata geçirilecek yeni teknokent, İstanbul Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy bölgesinde inşa edilecek. İstanbul'un en yeni teknokentinin 2019 yılı sonunda çalışmalarına başlaması hedefleniyor. Kurulacak teknokent ile ilgili konuşan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, ‘‘Türkiye’de birbirine benzer 80’e yakın teknokent var. Bizim kurmak istediğimiz teknokent dünyanın geleceğine yön verecek teknoloji alanlarına odaklanacak. Bu alanda dünyada başlayan büyük yarışta Türkiye’nin de var olduğunu gösterecek" dedi. Şahin, Türkiye’nin ve bölgenin ilk yapay zeka ve dijital teknolojiler parkı olma vizyonu hareket ettiklerini vurgulayarak, "Teknokentimizin hem ulusal hem de özellikle uluslararası şirketlerin AR-GE birimleri için çekim merkezi olmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SİLİKON VADİSİ OLACAK'

MEF Üniversitesi ile birlikte kuracakları teknokent ile ilgili konuşan Icon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış da, ‘‘Gerçek anlamda modern, doğayla uyumlu, özgürlükçü, ayaklarına pranga vurulmayan bir teknokent yaratacağız. Teknokentimiz ülkemizin Silikon Vadisi olacak. Gerek 3'üncü havalimanına gerekse de İstanbul’un finans ve ticaret merkezine olan yakınlığı ile Sarıyer’de bulunan teknokentimiz için MEF ile ortaklık yapmaktan son derece mutluyuz’’ ifadesini kullandı. Teknokentte yabancı yatırımcıların da yer aldığını kaydeden Alkış, "Çok yakında Dünya Bankası ile de işbirliği yapılacak. Teknokentimizde yabancı yatırımcılarımızın ana hedefi Türkiye’de üretilen yeni teknolojilerin dünyaya pazarlanmasını sağlamak’’ dedi.

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