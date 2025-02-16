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        Haberler Dünya Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump'ın benden önce Putin'le görüşmüş olmasından ötürü mutlu değilim

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı bir panelde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, Trump'ın kendisinden önce Putin'le görüşmüş olmasından ötürü mutlu olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 01:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 01:51
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        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmeye ilişkin yorumda bulundu.

        Zelenskiy, Putin'in barış istemediğine dair görüşünü yinelerken, Ukrayna'nın barış müzakerelerinde doğrudan yer alması gerektiğini belirtti. Donald Trump'ın Vladimir Putin'i aradıktan 'sonra' kendisini aramasına dair soruyu yanıtlayan Zelenskiy, bu durumdan ötürü mutlu olmadığını ifade ederken; eğer yüz yüze görüşmede de önce Trump Putin ile görüşürse bunun Ukrayna için çok daha tehlikeli olacağını dile getirdi.

        Zelenskiy diğer yandan Avrupa'nın kendisine ait bir ordu kurması gerektiğinin altını çizerek Avrupa silahlı kuvvetlerinin kurulmasının elzem olduğunu vurguladı.

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