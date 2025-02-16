Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmeye ilişkin yorumda bulundu.

Zelenskiy, Putin'in barış istemediğine dair görüşünü yinelerken, Ukrayna'nın barış müzakerelerinde doğrudan yer alması gerektiğini belirtti. Donald Trump'ın Vladimir Putin'i aradıktan 'sonra' kendisini aramasına dair soruyu yanıtlayan Zelenskiy, bu durumdan ötürü mutlu olmadığını ifade ederken; eğer yüz yüze görüşmede de önce Trump Putin ile görüşürse bunun Ukrayna için çok daha tehlikeli olacağını dile getirdi.

Zelenskiy diğer yandan Avrupa'nın kendisine ait bir ordu kurması gerektiğinin altını çizerek Avrupa silahlı kuvvetlerinin kurulmasının elzem olduğunu vurguladı.