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"Zengin sporu" algısının değiştiği tenise ilgi büyüyor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "zengin sporu" algısını değiştirdikleri tenis branşına ilginin artmaya devam ettiğini bildirdi. Durmuş "Lisanslı sporcu sayısı 3-5 yıl önce 10-15 binken bugün 60 binlere geldik. Hedefimiz, bu yılın sonunda 100 bin sayısına ulaşmak. İnşallah 100 binleri aşar, milyonları bulur Türkiye'yi tenis ülkeleri arasında çok iyi bir yere oturtmak istiyoruz. Bütün lobilerimizde, toplantılarımızda Türkiye'nin tenis ülkesi olduğunu çok net görebiliyoruz" dedi

Tenis

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "zengin sporu" algısını değiştirdikleri tenis branşına ilginin artmaya devam ettiğini bildirdi.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabana yayılması için yürüttükleri çalışmalarla tenisin sadece illerde değil birçok ilçede oynandığını belirtti.

Herkesin tenis oynamasını istediklerini vurgulayan Durmuş, tenisin zengin sporu olmadığını, bunu anlatmaya çalıştıklarını, başarılı da olduklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile güzel projeler yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini aktaran Durmuş, "Çok sayıda sporcumuzla temsil edilebilme hakkını dünyanın her yerinde elimizde bulundurmak istiyoruz. Çok genç bir jenerasyonumuz var. İnşallah bunların hepsini başaracağız." dedi.

2020'DE 100 BİN LİSANSLI SPORCU HEDEFİ

Türkiye'de lisanslı tenisçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Durmuş, bu sayının 61 bine yaklaştığı bildirdi.

Durmuş, sporcu sayısındaki artışın gelecek için umut verici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Lisanslı sporcu sayısı 3-5 yıl önce 10-15 binken bugün 60 binlere geldik. Hedefimiz, bu yılın sonunda 100 bin sayısına ulaşmak. İnşallah 100 binleri aşar, milyonları bulur. 82 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde sporun algısı değişiyor, gelişiyor ve ilgi artarak devam ediyor. Türkiye'yi tenis ülkeleri arasında çok iyi bir yere oturtmak istiyoruz. Bütün lobilerimizde, toplantılarımızda Türkiye'nin tenis ülkesi olduğunu çok net görebiliyoruz. Onun mutluluğunu yaşarken, başarılı sporcularımızın her gün daha çok desteklenerek, adım adım yukarıya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Hedeflerimize ulaşmamız noktasında çok daha kısa zamanda önemli mesafeler alacağımıza inancım tam."

Spor turizmi için uygun iklim, altyapı, tesislere sahip Antalya'ya tenis oynamaya yılda yaklaşık 100 bin kişinin geldiğini aktaran Durmuş, bunun da çok büyük değer oluşturduğunu kaydetti.

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