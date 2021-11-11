"HİÇBİR ŞEY ÖYLE BİR GÜNDE OLMUYOR"

Tokuş, geçtiğimiz ay bu süreçte harcadığı çabayı takipçileriyle paylaşmıştı.

44 yaşındaki Zeynep Tokuş, şunları söylemişti:

İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor.

Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar.