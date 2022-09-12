Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ünlü isimlerinin çocukları da eğitim sıralarına oturdu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    MERVE TEKTAŞ

    Benim aşklarım... Tüm çocuklarımızın yeni okul dönemi sağlıklı ve mutlu olsun...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    ALİŞAN - BUSE VAROL

    Önce ablaları, sonra Burak başladı bugün yeni eğitim ,öğretim yılına... Bütün çocuklarımız kıymetli ve her şeyimiz onlar için... Allah’ım hepimize mezun oldukları günü de gösterin İnşallah. Hepsini ailelerine bağışlasın...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    ALİŞAN - BUSE VAROL
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    CANSU KURTÇU - FETTAH CAN

    Ve gelsin ilkokul hazırlık... Tüm evlatların sağlıklı, huzurlu, keyifli bir okul yılı olsun. Hadi bakalım; bebekler okula, analar babalar işe...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    BUSE TERİM - VOLKAN BAHÇEKAPILI

    Çocuklar gibi şendik! Yeni okul hayatın hayırlı olsun boncuğumuz, tüm çocuklar için çok güzel bir eğitim yılı olsun...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    ŞAFAK ÖZBİR - MESUT AKUSTA

    Duygularımı hiç bir kelime tarif edemez… Yolun, bahtın açık olsun güzeller güzeli. Seni çok seviyorum. Tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    HALE CANEROĞLU

    Ve evde çalışanların iple çektiği gün geldi. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun!
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    EDİP TEPELİ - AYŞECAN TATARİ

    Neşe palamutum okula başlıyor...
  • Zil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı! Fettah Can, Buse Terim, Mesut Akusta... - Magazin haberleri

    DEHA BİLİMLİER

    Okulun ilk günü. 2022/2023 döneminde okula gidecek olan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, tüm anne babalarımızada sabır ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak maddi manevi güç kuvvet vermesini rabbimden temenni ediyorum. Sizlerinde güzel dileklerinizi yorumlarda alalım tüm çocuklarımıza güzel enerjiler gitsin...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.