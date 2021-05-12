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Ziraat Katılım’dan ekonomiye 62.9 milyar TL'lik kaynak

Ziraat Katılım’ın 2021 birinci çeyreğinde toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre yüzde 5 artışla 63.3 milyar TL’ye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44.5 milyar TL seviyesine çıktı. Ziraat Katılım’ın yılın ilk çeyreğinde ekonomiye sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 62.9 milyar TL'yi bulduğu kaydedildi

Ziraat Katılım’dan ekonomiye 62.9 milyar TL'lik kaynak
HABERTURK.COM

Ziraat Katılım’ın 2021 birinci çeyreğinde toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre yüzde 5 artışla 63.3 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar ise yine aynı döneme göre yüzde 4 artış ile 48.2 milyar TL oldu. Yapılan açıklamaya göre, kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44.5 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın 2021 ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 62.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı birinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2021 birinci çeyreğini 125 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2021 ilk çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere 105 şubeye ulaştı" dedi.

2021 yılının ilk çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Metin Özdemir, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 2.7 milyar TL fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi. Ayrıca bu çeyrekte Ziraat Katılım olarak ilk kez enflasyona endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olup, bu ihracın tutarı da 250 milyon TL olmuştur. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 79 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 28 milyar TL hacme ulaştı" diye konuştu.

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