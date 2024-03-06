Zirvenin sahibi değişti! Musk artık en zengin değil

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı ve Elon Musk'u tahtından indirdi.

Buna ek olarak Ocak ayında bir mahkeme, şirketi Tesla tarafından 2018 yılında Elon Musk'a verilen 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşmasını, yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal etti.

Eski adı Twitter olan X ve SpaceX'in de başında bulunan milyarder Elon Musk'ın serveti, Tesla'nın hisse fiyatının son dönemde yüzde 25 düşmesi nedeniyle 36,6 milyar dolardan fazla eridi.

Artık Amazon'un başında olmayan Jeff Bezos ise, e-ticaret devinin artan hisse senedi fiyatlarından faydalandı. Ancak tüm bunlara karşın bu ayın başlarında 8,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satmasına rağmen Bezos, yüzde 9.56 oranındaki hisseyle şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

REKLAM

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin verilerine göre Bezos 2024 içerisinde 23 milyar dolar kazanırken, Musk yaklaşık 2 ay içinde 36,6 milyar dolar kaybetti.