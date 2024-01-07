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        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:59
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        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanın toplantı salonunda aidat ödemeleriyle ilgili görüşme yapıldı. Apartman sakinleri arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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