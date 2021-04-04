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ZONGULDAK
ZONGULDAK İLİ TÜM HABERLERİ
Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş/ Ek fotoğraflar
04 Nisan 2021 Pazar, 02:29 DHA

Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş/ Ek fotoğraflar
Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
04 Nisan 2021 Pazar, 02:00 DHA

Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
04 Nisan 2021 Pazar, 02:00 İHA

Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti Jandarmanın dikkati cinayeti çözdü
04 Nisan 2021 Pazar, 01:00 İHA

Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti Jandarmanın dikkati cinayeti çözdü
Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, baba ile üvey anne gözaltına alındı
03 Nisan 2021 Cumartesi, 23:00 İHA

Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, baba ile üvey anne gözaltına alındı
100 metreden denize uçan araç kıyıya çıkarıldı
03 Nisan 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

100 metreden denize uçan araç kıyıya çıkarıldı
Hayat sigortası bahanesiyle dolandırıcılığa 1 yıl 8 ay hapis
03 Nisan 2021 Cumartesi, 14:00 DHA

Hayat sigortası bahanesiyle dolandırıcılığa 1 yıl 8 ay hapis
Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
03 Nisan 2021 Cumartesi, 14:00 DHA

Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
Köye inen ayılar kovanlara saldırdı
03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Köye inen ayılar kovanlara saldırdı
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Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis
03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis
Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi
03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
02 Nisan 2021 Cuma, 23:00 DHA

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı
02 Nisan 2021 Cuma, 22:00 İHA

Yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı
Kızılay hayırsever işadamına plaket takdim etti
02 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

Kızılay hayırsever işadamına plaket takdim etti
Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı 20 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı
02 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı 20 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle araç evin önüne düştü
02 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle araç evin önüne düştü
Genç öğretmen kansere yenik düştü
02 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

Genç öğretmen kansere yenik düştü
Artan vakalara dikkat çektiler
02 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

Artan vakalara dikkat çektiler
Dinamit patladı zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı 100 metreden denize uçan araçtan saniyelerle kurtuldular
02 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Dinamit patladı zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı 100 metreden denize uçan araçtan saniyelerle kurtuldular
Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
02 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
Gazetecilere destek mesajı verildi
02 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Gazetecilere destek mesajı verildi
Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL
02 Nisan 2021 Cuma, 17:00 DHA

Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL
Otomobil, 200 metreden denize uçtu: 1 ölü (2)- Yeniden
02 Nisan 2021 Cuma, 16:00 DHA

Otomobil, 200 metreden denize uçtu: 1 ölü (2)- Yeniden
Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
02 Nisan 2021 Cuma, 13:00 İHA

Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
Aracın denize uçtuğu alanda karadan ve denizden çalışma başlatıldı
02 Nisan 2021 Cuma, 13:00 İHA

Aracın denize uçtuğu alanda karadan ve denizden çalışma başlatıldı
Zonguldak'ta bir araç 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp Denize uçan araç içerisinde olduğu düşünülen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
02 Nisan 2021 Cuma, 13:00 İHA

Zonguldak'ta bir araç 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp Denize uçan araç içerisinde olduğu düşünülen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
02 Nisan 2021 Cuma, 13:00 DHA

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
Maden ocağında göçük: 1 ölü 
02 Nisan 2021 Cuma, 13:00 DHA

Maden ocağında göçük: 1 ölü 
Binaların deprem riskini hesaplayan uygulama geliştirildi ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Ücretsiz uygulamayla vatandaşlarımız binalarının deprem tehlikesini görebilecek"
02 Nisan 2021 Cuma, 12:00 İHA

Binaların deprem riskini hesaplayan uygulama geliştirildi ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Ücretsiz uygulamayla vatandaşlarımız binalarının deprem tehlikesini görebilecek"
Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
02 Nisan 2021 Cuma, 11:00 İHA

Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
02 Nisan 2021 Cuma, 00:00 İHA

Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
02 Nisan 2021 Cuma, 00:00 İHA

Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı