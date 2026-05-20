Alaplı OSB müteşebbis heyeti seçimi yapıldı

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyetinde görev alacak üyeler seçimle belirlendi.



Alaplı Belediyesi Kültür Merkezinde, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığında yapılan Alaplı OSB Genel Kurulunda, Alaplı OSB'de faaliyet gösteren 27 firmanın temsilcileri oy kullandı.



Çarşaf listeyle yapılan seçimlerde, müteşebbis heyetinde yer alacak 9 asil, 9 yedek üye belirlendi.



Sezer Bakır, Yaşar Eroğlu, İrfan Özdemir, Metin Gül, Ayhan Akman, İsmail Sevimli, Erdinç Saraç, Beytullah Başaran ve Haluk Atlay asil üye olarak seçildi.



Kaymakam Köksal, gazetecilere, iş dünyasına ve Alaplı ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu.



