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        Komşuların 'yüksek aidat' kavgası; 5 yaralı

        ZONGULDAK'ta 'yüksek aidat' nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:55
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        Komşuların 'yüksek aidat' kavgası; 5 yaralı
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        ZONGULDAK'ta 'yüksek aidat' nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında 'yüksek aidat' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular tekme-tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. 5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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