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        Haberler Dünya ABD Federal Havacılık Dairesi, 171 Boeing uçağının kullanımını askıya aldı

        ABD Federal Havacılık Dairesi, 171 Boeing uçağının kullanımını askıya aldı

        ABD'de Alaska Havayolları'na ait bir uçağın havadayken basıncının düşmesi sonucu penceresinin patlamasıyla panik yaşanmıştı. Bunun üzerine ABD Federal Havacılık Dairesi, 171 Boeing 737 Max 9 yolcu uçağının kullanımını askıya aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:17
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        ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkıştan sonra kabin kapısının kopması sonucu, 171 Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya aldığını, bu model uçaklarda inceleme yapılacağını duyurdu.

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        FAA´den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "FAA, ABD havayolları tarafından veya ABD topraklarında işletilen belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının geçici olarak yere indirilmesini emretti. Operatörlerin, uçuşa devam etmeden önce etkilenen uçakları incelemesini gerektirmektedir. Gerekli incelemeler uçak başına yaklaşık dört ila sekiz saat sürecektir. Denetleme, dünya çapında yaklaşık 171 uçağı etkileyecektir."

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        FAA Yöneticisi Mike Whitaker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FAA, belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının uçuşa dönmeden önce derhal denetlenmesini talep ediyor. Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşuyla ilgili soruşturmasına da yardımcı oluyoruz" dedi.

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        ALASKA HAVAYOLLARI UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

        Oregon eyaletindeki Portland kentinden Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin kapısı koparak düşmüştü.

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        Olayın, uçağın 4 bin 800 metre yükseklikteyken meydana geldiği açıklanmış, kapının bulunduğu yerdeki koltuklarda kimsenin oturmadığı belirtilmişti.

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        Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland´daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Boeing
        #ABD
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