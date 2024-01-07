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        Zonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:53
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        Zonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde, Emrah Döngelcik'in (38) kullandığı 67 ET 423 plakalı otomobil, B.E.K'nin (21) idaresindeki 67 ADV 786 plakalı otomobil ve S.K'nin yönetimindeki 74 AU 862 plakalı hafif ticarinin karıştığı kaza meydana geldi.

        Bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Emrah Döngelcik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada S.Ç, B.Ö, Z.B, N.E. ve S.K. yaralandı.

        Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Öte yandan çarpışmanın etkisiyle Emrah Döngelcik'in kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü.

        Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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