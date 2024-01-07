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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Okan Buruk'tan mecburi rotasyon: Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon: Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i

        Evinde henüz puan kaybetmeyen Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde yedi önemli eksik bulunuyor! Sacha Boey ve Lucas Torreira cezaları, Icardi ise sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Okan Buruk da zorlu müsabaka öncesinde mecburi rotasyona gidiyor. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 09:41
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        2

        Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

        3

        TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

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        GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

        Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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        Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu bu maçta görev yapamayacak.

        6

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        7

        SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

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        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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        EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

        Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        10

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

        Ligde çıktığı 17 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

        11

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        12

        KAAN

        13

        NELSSON

        14

        ABDÜLKERİM

        15

        BARIŞ ALPER

        16

        NDOMBELE

        17

        KEREM DEMİRBAY

        18

        WILFRIED ZAHA

        19

        DRIES MERTENS

        20

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        21

        HALİL DERVİŞOĞLU

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