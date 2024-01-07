Japonya'daki depremde can kaybı 126'ya yükseldi: 90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkaz altından kurtarıldı

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Pazartesi günü depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanırken, bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Birçok yol ve yapıda hasar meydana gelmişti.