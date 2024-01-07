Japonya'daki depremde can kaybı 126'ya yükseldi: 90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkaz altından kurtarıldı
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Depremin ardından enkaz arama kurtarma çalışmaları sürerken, 90 yaşındaki yaşlı kadın 5 gün sonra sağ olarak kurtuldu
Japonya'da 1 Ocak günü meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece saatlerinde arama kurtarma ekipleri çöken bir evin enkazından 90 yaşındaki yaşlı kadını sağ olarak çıkardı.
Ishikawa Eyaleti'nin Suzu kentindeki kadın, Pazartesi günü bölgeyi vuran 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra beş günden fazla bir süre hayatta kalmayı başardı.
Yerel basında kurtarma anına yönelik paylaşılan görüntülerde, kurtarma görevlilileri görülürken yaşlı kadın görülmedi.
Enkaz altında 72 saatten sonra hayatta kalma şansı azalırken 90 yaşındaki yaşlı kadının 124 saat sonra kurtulması mucize olarak nitelendirildi.
CAN KAYBI 126'YA YÜKSELDİ
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Yaralı sayısı 560 olarak tespit edildi.
Pazartesi günü depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanırken, bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Birçok yol ve yapıda hasar meydana gelmişti.