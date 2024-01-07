Ceyhun Kazancı açıkladı: Passolig bir yıl daha devam edecek gibi duruyor - Futbol Haberleri

Ceyhun Kazancı açıkladı: Passolig bir yıl daha devam edecek gibi duruyor - Futbol Haberleri

Ceyhun Kazancı açıkladı: Passolig bir yıl daha devam edecek gibi duruyor Beşiktaş'ın eski sportif direktörü ve Passolig'in eski genel müdürü Ceyhun Kazancı, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıklamalar yaptı. Passolig'in 10 yıllık süresinin dolduğunun altını çizen Kazancı, "Passolig bir yıl daha devam edecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü, aynı zamanda Passolig'in de eski genel müdürü olan Ceyhun Kazancı, dün akşam Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu programına konuk oldu.

Spor gündemine dair çarpıcı açıklamalar yapan Kazancı, yönetim kurulu üyesi olduğu Passolig anlaşmasına dair son durumu da paylaştı.

Yapılan 10 yıllık anlaşmanın süresinin olduğunun altını çizen Kazancı, "10 yıllık anlaşma doluyor ancak kovid-19 nedeniyle bir yıllık bir boşluk var. Orada mücbir sebep maddesi olduğu için görüşmelerimiz sonlandı gibi. Çok çok büyük ihtimalle Passolig bir yıl daha devam edecek" ifadelerini kullandı.