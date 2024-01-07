İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcu gösterdiği performansla Real Madrid taraftarlarını adeta mest ederken İspanyol basınının da ilgi odağı oldu
Arda Güler, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Arandina'yı 3-1 yendiği maçta ilk kez forma giydi ve performansıyla karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.
Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler, "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki." ifadelerini yazdı.
Karşılaşma sonrasında İspanyol basınında Arda hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı. AS Gazetesi Arda Güler'i manşete taşıdığı haberde "İlk bakışta illüzyon" başlığını kullandı.
İşte İspanyolların Arda Güler yorumları:
Marca
Ancelotti'nin Kral Kupası hediyesi, ilk 11'de Arda Güler'in yer almasıydı. Türk futbolcu en saf haliyle kaliteydi; her kontrolde, topsuz hareketlerde, oyuna yaklaşmada, bir sonraki pası tahmin etmede. Ve tartışılmaz bir kişiliğe sahip."
AS:
Arda Güler saha içinde kendinden çok emin. Gol atamadı ama Türk futbolcu, onu daha çok görmek istememizi sağladı. İlk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu.
Mundo Deportivo:
Ancelotti, Arandina karşısına alışılmadık bir 11 ile çıktı. Ancak tüm bunlar, Real Madrid'in şüphesiz en büyük ilgi odağı olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu ilk yarının en iyi isimlerinden biriydi.
Eldesmarque:
Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı.
El Mundo:
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki oyuncu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi.
Relevo:
Arda Güler maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.
Defensa Central:
Yeteneğini her an fark edebiliyorsunuz. Bireysel kalite açısından ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz.
Sport:
Arda Güler ilk yarım saatte olağanüstü bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu.