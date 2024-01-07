Uhde Seçil: Kürtaj olduğum için pişmanım

2000'de beyin iltihabı (Viral ansefalit) nedeniyle bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şarkıcı, sonrasında hayata bakış açısının çok değiştiğini söyledi: Hiçbir şeyin sağlıktan önemli olmadığını anladım. Hayatta kalmak için mücadele vermek gerekiyor ama bunun fazlasının anlamsız olduğunu anladım. Ölüp gittikten sonra her şeyinizi bu dünyada bırakıp gidiyorsunuz.

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ÜÇ KEZ EVLENDİ: İHANET, KÜRTAJ, DOLANDIRICILIK



Geçirdiği bu hastalık sonrası müzikten uzaklaşmak zorunda kalan şarkıcı, üç kez evlendi. Bu evliliklerinde mutluluğu bulamadı. İhanete uğradı, kürtaja itildi ve dolandırıldı.

İkinci eşi askerdeyken hamile olduğunu öğrenen Seçil Özçakmak, eşinin baskıları üzerine iki kez kürtaj olmuş. Bu konuda pişmanlığını dile getiren şarkıcı, "Eşim askerde olduğu için bebek istemediğini söyledi. Şimdiki aklım olsaydı onu dinlemezdim, dünyaya getirirdim. Ben de o istemiyor diye aldırmak zorunda kaldım. İki kez kürtaj oldum. İki ay arayla aldırdığım için benim bir daha çocuğum olmadı. Onun üzüntüsünü çok yaşıyorum 'keşke' diyorum ama bir önemi yok. Maalesef öyle bir hata yaptım. Bazen de şunu düşünüyorum, dünyaya getirseydim, 24 yaşında evladım olacaktı. Şu dönemde çocuk yetiştirmek zor, zaman zaman iyi ki de yapmamışım dediğim dönemler oluyor" dedi.