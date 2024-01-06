Zonguldak'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kilimli ilçesinde "başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 8 yıl, Karadeniz Ereğli ilçesinde ise "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.