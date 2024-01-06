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        Zonguldak'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Zonguldak'ın Kilimli ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:59
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        Zonguldak'ta firari 2 hükümlü yakalandı
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        Zonguldak'ın Kilimli ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kilimli ilçesinde "başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 8 yıl, Karadeniz Ereğli ilçesinde ise "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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