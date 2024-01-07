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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi

        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi

        İstanbul'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılar 2 ATM'den 33 adet 100 dolar yani toplam 3 bin 300 sahte doları hileli bir şekilde hesaba yatırdı. Hesaba yatırılan sahte dolar, mobil bankacılık yöntemiyle Türk lirasına çevrildi. Dolandırıcılar bozdukları dolarların parasını ise başka hesaba aktardı. Detaylar haberimizde...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 07.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:12
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        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
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        Meydana gelen birçok dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Özel bir bankanın yetkilileri, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ATM’de yaşanan bir sahte dolar yatırma işlemiyle ilgili şikayetçi oldu.

        ATM’DEN 3 BİN 300 DOLAR YATIRILDI

        Savcılık makamı şikayet dilekçesini, üzerinde çalışmalar yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yönlendirdi. Çalışma başlatan polis ilginç bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre şüpheliler, 27 ve 28 Ağustos 2023 günü ATM’de 33 adet 100 dolar, yani toplamda 3 bin 300 dolar parayı bir hesaba yatırdı.

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        DOLARI BOZDURUP BAŞKA HESABA AKTARDI

        Dolarları hesaba yatırdıktan sonra, mobil bankacılıktan hemen Türk lirasına çevirdi. Yaklaşık 99 bin Türk lirası tutan para mobil bankacılık sistemi üzerinden hemen üçüncü bir şahsın hesabına aktarıldı.

        MERKEZ BANKASI DOLARLAR SAHTE RAPORU VERDİ

        Dolandırıcılar bu işlemi yaparken, bankada ATM’ye yatırılan dolarların sahte olup olmadığının belirlenmesi için Merkez Bankası'na gönderildi. Gelen raporda paraların sahte olduğu ortaya çıkınca özel banka yetkililer şikayette bulundu.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ

        Çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin hileli yöntemlerle ATM’de para yatırırken, görüntülerine ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri şüphelileri tek tek tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardından 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından 9 kişi adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4 kişi tutuklandı. 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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