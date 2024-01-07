Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü! 5 aydır kirasını alamayan ev sahibi, kiracıların uzun süredir uğramadığı dairesine girerek eşyaları boşaltmak istedi. Tozlu dolap raflarından mutfağa ulaşan ev sahibinin gözleri tezgahın altındaki mezar görünümlü betona ilişti. Betonun bir parçasını kırıp bakan ev sahibi korkunç bir manzarayla karşılaştı. Beton içinde gömülmüş bir cansız bedenin kötü kokuları yüzüne çarptı. Ev sahibinin ihbarıyla başlanan soruşturma, kayıp üçlü ilişkinin izlerine uzandı. Aldatma, ihanet ve sonu cinayetle sonuçlanan evdeki mezar olayı filmleri aratmayan bir çalışmayla çözüldü. Emekli polis memuru Fuat Karabulut o cinayetin nasıl çözüldüğünü Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...

Tarih yaprakları 16 Temmuz 2011’i gösteriyordu. İstanbul sıcak bir temmuz akşamı yaşıyordu. Hafta sonuna denk geldiği için, özellikle sahil ve eğlence merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki yoğun kalabalık göze çarpıyordu. Her hafta sonu olduğu gibi o gün de polis telsizleri gerek trafik gerekse asayiş olaylarıyla ilgili pek susmuyordu.

Saat 21.00 sıralarında haber merkezi “Merkez 45- 22” diye anons etti. Bu anonsa hemen “45-22 merkez dinliyorum” diye cevap verdi. Eğer Haber merkezi bu anonsu yaptıysa peşinden mutlaka bir cinayetin gerçekleştiği adresi verecekti. Çünkü anons edilen 45 22 kodlu yer cinayet büro amirliğinin nöbetçi büro amirliğiydi.

EVDE BİR CESET BULUNDU REKLAM O akşam cinayet masasının nöbetçi amirliğinde cinayet uzmanı Fuat Karabulut bulunuyordu. Gelen anonsa hemen cevap verdiğini anlatan emekli polis memuru Fuat Karabulut, eline hemen kalemi aldığını belirterek “Haber merkezi bizi anons ediyorsa mutlaka yaşanmış bir olayın adresini verecektir. Merkez, bize Bağcılar’da Sakin Mahallesi’nde açık adresini verdiği bir eve cinayet ekiplerinin gitmesini istedi. Evde bir ceset bulunmuş. Tabi bu ilk bilgi olduğu için, ölen kişi neyle nasıl öldürülmüş hangi odada bulunmuş kim bulmuş tüm bu soruları olay yerine gidecek ekip arkadaşlarımız cevaplandıracaktı. Ben de hemen o akşam A bölgesinde bulunan nöbetçi arkadaşlara adresi ilettim. Ve tabi gelen bu ihbarı sıralı olarak amirlerimize bildirdim” dedi. EVDE MEZAR ÇIKTI Haber merkezi olay yerine hızla ilçe ekiplerini de yönlendirmişti. Merkezden gelen bilgi üzerine cinayet ekipleri verilen adrese gitti. Gidilen adres bir apartmanın bodrum katıydı. İhbarı yapan da ev sahibiydi. Tozlu dolap raflarından geçen ekipler tezgahın altında mezar görünümlü betonla karşılaştı. Ev sahibi “İşte orada” dedi. Hafif kırık bir parça betonu aralayan polis korkunç bir manzarayla karşılaştı. Betona gömülmüş bir ceset bulunuyordu.

KİMLİĞİ BELİRSİZDİ Gelen ilk bilgilerin notlarını alan Fuat Karabulut, ekip arkadaşlarının hemen işe koyulduğunu anlatarak “Evin içinde betona gömülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu. Kimliği belli değildi. Tabi o evde kim yaşıyordu? Hemen ev sahibinin ifadesinin alınması için şubeye getirildi. Bu sırada olay yerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını yapmaya devam etti” dedi. REKLAM “KİRAMI VERMEMİŞLERDİ” Ev sahibinin verdiği ifadeye göre evini bir yıl önce tekstil işinde çalışan Erdal Demir ile Kasım H.’ye kiraya vermişti. Ancak 5 aydır kirasını alamıyordu. Kirasını alamadığı için olay günü daireye giderek, eşyaları boşaltacaktı. Çilingirle kapıyı açtığını söyleyen ev sahibi, mutfaktaki mezarı görünce polisi hemen aradığını söyledi. Peki evde yaşayan iki kişi neredeydi? Bu iki kişi ortalarda yoktu. Gömülen cesedin yüzü tanınacak durumda değildi. Öldürülen kişi, evde kalanlardan biri miydi? Yoksa evde kalanlar başka birini öldürüp kaçmış mıydı? Tüm bu sorular yapılacak bir çalışmayla kısa bir süre içinde cevap bulacaktı. CESET ERDAL’A AİT ÇIKTI Bulunan cesedin kimliğinin belli olmadığını söyleyen Karabulut, arkadaşlarının bu evde kalanlarla ilgili bir kayıp başvurusu olup olmadığını araştırmaya başladıklarını belirtti. Karabulut “Evde yaşayanlardan biri olan Erdal’ın kayıp başvurusu olduğunu tespit ediyor arkadaşlarımız. Başvuruyu yapan kardeşine cesedin fotoğraflarını gösteriyor. Tabi yüzü tanınmıyor ama üzerindeki kıyafetlerden kardeşinin olduğunu söylüyor” dedi. Bu teşhisin ardından yapılan DNA karşılaştırmasında cesedi bulunan kişinin kayıp Erdal Demir olduğu ortaya çıktı.

Emekli polis memuru Fuat Karabulut REKLAM BİR KADIN İSMİ DE ORTAYA ÇIKTI Cinayet ekipleri için maktulün isminin tespit edilmesi önemliydi. O dönem birçok evde kalanların resmi ikametleri bulunmuyordu. O yüzden Erdal Demir ve kayıp arkadaşı Kasım H. mercek altına alındı. Yapılan araştırmalarda, bir kadın izine rastlanıldı. Elde edilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Erdal Demir, bu eve evlenmek için kaçırdığı 22 yaşındaki Z. U. adlı genç kızla gelmişti. Ve arkadaşı ile kiraladığı bu evde üçü birlikte yaşıyordu. Ancak Z.U. da kayıptı. Cinayetin gizemi bu kez farklı şüphelerle değerlendirilmeye başlanmıştı? Bu evde kalan Kasım H. ile Z.U. da ortalarda yoktu. Bu kişilere ne olmuştu? Bu kişiler de öldürülmüş müydü? EV BİR KEZ DAHA ARANDI Ya da bir tek genç kız mı öldürülmüştü? Cinayet ekipleri, bu bilgiye ulaştıktan sonra mezar evde bir kez daha arama yaptı. Acaba kayıp iki kişiden birinin ya da ikisinin cesedi de o evden çıkacak mı? Ev bir kez daha arandı. Ancak bu iki kişinin izine rastlanılmadı. Ev sahibinin bilgisine tekrar başvuruldu. Ev sahibi polise yeni bir bilgi daha verdi., Evde kalanlardan Kasım H.’nın bir süre önce kendisine Erdal’ın evden kız arkadaşıyla ayrıldığını söylediğini belirtti. REKLAM YASAK İLİŞKİ İHTİMALİ Ancak cinayet ekipleri Kasım H.’nin ev sahibine verdiği bu bilgiyi pek inandırıcı bulmamıştı. Bir yasak ilişki kokusu alınmaya başlanmıştı. Emekli polis memuru Fuat Karabulut, bu tür olaylarda her türlü ihtimali ve senaryoyu düşündüklerini belirterek “Cinayetin kim tarafından ve neden işlendiğini tespit etmek için bu olasılıkları hep düşünürüz. Olayda bir kadın varsa. Yasak ilişki ihtimali her zaman güçlenebilir” dedi. SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİREN TANIK Cinayet uzmanları, ev sahibinin bu bilgisinin ardından, kayıp Z.U. adlı genç kızın, kayıp Kasım H. ile ilişkisi olduğunu veya Kasım H.’nin Erdal Demir’i öldürdüğü gibi Z.U.’yu da mı öldürmüş olabilir miydi bu sorulara yoğunlaştı. Bunlar sadece tahminlerdi. Bir tanığın “Kasım’ı kızla görmüştüm” sözleri ise soruşturmanın seyrini değiştirecekti. Polis, tanığın Kasım H. ile Z.U.’yu gördüğü tarih ve Kasım H.’nin ev sahibine Erdal ile Z.U. evden ayrıldı dediği tarihi karşılaştırdı. Karşılaştırmada Kasım H.’nin “Erdal kız arkadaşıyla ayrıldı” sözlerinden sonra genç kızla mahallede görüldüğü tespit edildi. Yani Kasım H. ev sahibine yalan söylemişti ve cinayet ekipleri için artık şüphelinin ismi belliydi. Şüpheli Kasım H.’ydi. REKLAM 7 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDI Cinayet masasının amansız takibi başlamıştı. Kasım H. ile Z.U. adlı genç kadın her yerde aranmaya başlandı. Yapılan 7 aylık bir çalışmanın ardından polis, ikisinin izlerini İzmir’de buldu. Şüpheli İzmir’de bir konfeksiyonda çalışıyordu. Cinayet ekipleri hemen İzmir’e gitti. Şüphelinin çalıştığı iş yerine giden polis ekipleri “Merhaba Kasım biz İstanbul Emniyeti Cinayet Masası'ndan geliyoruz” dedi. Cinayet masasının ekiplerini karşısında gören Kasım H. şoke oldu. Kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Z.U. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki sevgili sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Gayrettepe’nin en üst katındaki sorgu odasına alınan Kasım H. cinayeti kısa sürede itiraf etti. Ortaya çıkan detaylara göre, Erdal Demir, evlenmek için kaçırdığı Z.U.’yu eve getirdi. Her şey evlilik hayallerini kuran Erdal Demir’in düşündüğü gibi olmayacaktı. Ev arkadaşı ve hemşerisi Kasım H., bir süre sonra Z.U.'ya göz dikti. Arkadaşının sevgilisi ile yasak ilişki yaşayan Kasım H., daha sonra arkadaşını ortadan kaldırmayı düşündü. Z.U. ile ilişkisine devam etmek için Erdal Demir'i engel olarak gören Kasım H., iddialara göre korkunç bir tuzak hazırlamıştı. Olay günü salonda arkadaşını bıçaklayan katil zanlısı, cesedi görülmemesi için halıya sararak mutfağın tezgahın altına gizledi. Ancak onunla yetinmeyen katil zanlısı, cesedin üzerine beton kırıklarını koyarak adeta mutfakta arkadaşına bir mezar hazırladı. Ardından Z.U'yu alarak birlikte evden kaçtı. KATİLE MÜEBBET KADINA BERAAT Dava Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki yıl süren davanın ardından Kasım H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada iyi hal indirimi uygulanmadı. Kasım H.’den bir çocuğu olan Z.U'yu ise delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.