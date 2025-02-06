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        Boluspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Boluspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:08
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        STAT: Bolu Atatürk Stadı

        HAKEM: Yiğit Arslan

        SAAT: 16.00

        YAYIN: A Spor

        Boluspor: Kubilay, Ali Ülgen, Oulare, Kaan Arslan, Onur Atasayar, İshak Karaoğul, Liço, Eren Erdoğan, Siraçhan Nas, Mukairu, Vüsal Isgandarli

        Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Efe Akman, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Morata

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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşı karşıya geliyor.

        Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanında çıkıyor.

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        Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.

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