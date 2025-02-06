Boluspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Boluspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Bolu Atatürk Stadı
HAKEM: Yiğit Arslan
SAAT: 16.00
YAYIN: A Spor
Boluspor: Kubilay, Ali Ülgen, Oulare, Kaan Arslan, Onur Atasayar, İshak Karaoğul, Liço, Eren Erdoğan, Siraçhan Nas, Mukairu, Vüsal Isgandarli
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Efe Akman, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, MorataCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanında çıkıyor.
Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.