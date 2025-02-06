Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper transferini bitiyor.

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu bugün 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray bu transfer için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.