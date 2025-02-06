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        Haberler Spor Transfer Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da!

        Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı. Carlos Cuesta sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi

        Giriş: 06.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:06
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        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper transferini bitiyor.

        Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

        Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu bugün 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

        Galatasaray bu transfer için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

        Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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