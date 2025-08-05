Gölette facia! Bataklığa battılar!

Afyonkarahisar'da dün serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

AA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Öztürk

Fotoğraf: DHA

Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren ve her ikisi de 11 yaşında olan Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ali Ayaz Kaya

Fotoğraf: DHA

Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.