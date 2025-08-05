Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz? Çin'in "Sahte Paris" inşasının ardındaki gizem!

        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz? Çin'in "Sahte Paris" inşasının ardındaki gizem!

        Dünyada yalnızca bir Paris olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çin'in "Sahte Paris"i Tianducheng, dev Eyfel Kulesi kopyası ve Fransız tarzı sokaklarıyla şaşırtıcı bir şekilde gerçek Paris'e benziyor. Fakat bu şehir sadece bir taklit değil, aynı zamanda küreselleşmenin ve modern kentsel planlamanın dikkat çekici bir örneği.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 05.08.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Paris’in büyüsünü yaşamak için binlerce kilometre yol yapmanıza gerek yok! Çin’in Zhejiang eyaletinde yer alan Tianducheng, Eyfel Kulesi’nden Versay Bahçeleri’ne kadar Paris’in simgelerini birebir kopyalamış durumda. Ancak bu sahte Paris’in ardında, yalnızca turistik bir cazibe değil, aynı zamanda ilginç bir ekonomik ve kültürel hikaye yatıyor.

        TİANDUCHENG NEDİR?

        Dünyada Paris denildiğinde akla Eyfel Kulesi, romantik caddeler ve Fransız mimarisi gelir. Ancak bu atmosferi Çin’de de bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Tianducheng, birebir Paris’i andıran yapıları, geniş bulvarları ve Eyfel Kulesi’nin yaklaşık üçte biri boyutundaki kopyasıyla dikkat çekiyor. “Çin’in Paris’i” olarak bilinen bu şehir, ilk bakışta Paris fotoğraflarından ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi görünüyor.

        REKLAM

        NEDEN İNŞA EDİLDİ?

        Tianducheng, 2007 yılında lüks konut projesi olarak tasarlandı. Amaç, Fransız yaşam tarzının ihtişamını Çin’e taşımak ve yüksek gelirli vatandaşlara Batı kültürünü hissettirecek bir yaşam alanı sunmaktı. Projenin yatırımcıları, Batı mimarisine duyulan ilgiden ve hızla büyüyen Çin ekonomisinden ilham aldı. Ancak planlar tam anlamıyla beklenen ilgiyi göremedi. Yıllarca “hayalet şehir” olarak anıldı çünkü nüfusu çok düşük kaldı.

        PARİS’İN BİRE BİR KOPYASI

        Tianducheng’in en dikkat çekici özelliği, Paris’in ikonik yapılarının kopyaları. 108 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi replikası, Versailles Sarayı tarzı bahçeler, Paris Bulvarı’nı anımsatan geniş yollar ve heykeller, ziyaretçilere adeta Fransa’da dolaşıyormuş hissi veriyor. Hatta düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler için popüler bir mekan haline gelmiş durumda.

        ZAMANLA CANLANAN BİR ŞEHİR

        İlk yıllarında boş ve sessiz kalan Tianducheng, zamanla canlanmaya başladı. Çin’in artan iç turizmi, sosyal medyanın etkisi ve düğün fotoğrafçılarının ilgisi sayesinde şehir, turistlerin radarına girdi. Bugün hala Paris’in gerçek cazibesine ulaşamasa da hem yerli halk hem de turistler için ilginç bir ziyaret noktası.

        KÜLTÜREL ANLAMDA BİR DENEY

        Tianducheng sadece bir mimari proje değil, aynı zamanda kültürel bir deney niteliğinde. Batı’nın sembol şehirlerinden birinin, Asya’da yeniden yaratılması; kimlik, kültürel taklit ve küreselleşme üzerine düşündürücü bir örnek olarak kabul ediliyor.

        Fotoğraf kaynak: IStock, Shutter Stock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk