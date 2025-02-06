Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı!

        Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor. Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.

        Giriş: 06.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray son yılların kanayan yarası sol beke bir türlü çözüm bulamıyor.

        2

        Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Ismail Jakobs da çözüm olmadı.

        3

        Galatasaray öncesi kariyerinde zaman zaman kasık ve diz sakatlıkları yaşayan Senegalli futbolcu sahaya çıkmakta zorlanıyor.

        4

        2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.

        5

        Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı.

        6

        Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.

        7

        Aşil tendonundaki ağrının geçmediğini ifade eden Senegalli futbolcu, sahaya çıkmakta zorlanıyor.

        8

        Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.

        9

        Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.

        10

        G.Saray, Monaco'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

        11

        Sarı-kırmızılı kulüp Jakobs için ayrıca 8 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.

        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!
        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti