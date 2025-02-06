Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı!
Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor. Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.
Galatasaray son yılların kanayan yarası sol beke bir türlü çözüm bulamıyor.
Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Ismail Jakobs da çözüm olmadı.
Galatasaray öncesi kariyerinde zaman zaman kasık ve diz sakatlıkları yaşayan Senegalli futbolcu sahaya çıkmakta zorlanıyor.
2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.
Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı.
Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.
Aşil tendonundaki ağrının geçmediğini ifade eden Senegalli futbolcu, sahaya çıkmakta zorlanıyor.
Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.
Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.