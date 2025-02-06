Getir'in görevden alınan CEO'su geri döndü

Hızlı teslimat şirketi Getir cephesinde sular durulmuyor. Önceki gün, gerekçe gösterilmeden 2022'den beri devam ettiği CEO'luk görevine son verildiğini duyuran Batuhan Gültakan, yapılan son açıklamaya göre ise görevine iade edildi.

Şirketin yönetim kurulu değişerek yeni yönetim kurulu üyesi olarak GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan atandı. Bu sabah Yiğit Çağlayan tarafından şirket çalışanlarına yapılan yazılı açıklamada, Batuhan Gültakan’ın, CEO olarak eski görevine devam edeceği duyuruldu.

Getir CEO'sunun görevine son verildi Haberi Görüntüle

Çağlayan, "İş ortaklarımız ve hissedarlarımızla güçlü ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA'ya konuşan Gültakan ise, "Artık işimize odaklanarak belirlediğimiz planları gerçekleştirmek için ekibim ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Getir’in çoğunluk hissedarı Mubadala ise yaptığı açıklamada, "Çoğunluk hissedarı olarak Mubadala, Getir’in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaya kararlıdır. Bu yeni dönemde tüm paydaşlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajını verdi.

Yeni Getir grubu, uygulamasında yer alan Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı, GetirAraç, GetirSu, Getirİş ve GetirFinans hizmetlerinden oluşuyor.

'NAZIM SALUR'UN OĞULLARI GÖREVİME SON VERDİ' DEMİŞTİ

Önceki gün Reuters'da yayınlanan haberde, Gültakan'ın görevden ayrılışı ile ilgili olarak, "Geçen hafta Getir'in kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türk Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden görevime son verdi. Ben kendim bırakmadım" ifadelerine yer verilmişti.

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Bu açıklamanın ardından, Getir kaynakları Gültakan'ın Getir'in en büyük hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu Mubadala'nın tam desteğini sürdürdüğünü ve fonun Gültakan'ı eski görevine döndürmek için harekete geçebileceğini belirtmişti.

ŞİRKET İKİYE BÖLÜNDÜ

Getir'in değerleme tutarı bir zamanlar 10 milyar doların üzerindeydi ancak pandemi sonrasında talebin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle bu rakamda hızlı düşüş yaşandı. Getir'in güncel değerleme tutarının 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Getir ikiye bölünüyor Haberi Görüntüle Haziran ayında Mubadala ile yeniden yapılanma planı üzerinde anlaşmaya varan Getir, ikiye bölünerek online market ve yemek teslimat hizmetlerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yatırım şirketi Mubadala'ya satılması konusunda el sıkışmıştı. Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden ise kurucular ile fon arasında kriz patlak verdi. Ocak ayında açıklamalarda bulunan Getir kurucusu Nazım Salur, Mubadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı. Salur, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" dedi. Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor Haberi Görüntüle REKLAM Getir, Haziran ayında yaptığı açıklamada 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti. Buna göre, Mubadala Investment Company, getirdiği yatırımın ardından, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip oldu. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda yer almaya devam etti. Diğer grubun yönetimi ise Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucularda oldu. Bu şirket, n11, GetirBiTaksi ve GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect hizmetlerini yönetirken, Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olmuştu. TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 'UNICORN'U OLDU İlk yatırımını 2017 ve 2018 yıllarında toplam 4 milyon dolar olarak alan Getir, 2020 yılına gelindiğinde Michael Moritz'ten 38 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ocak 2021'de, Base Partners ve Crankstart Foundation liderliğinde 8 yatırımcıdan 128 milyon dolarlık bir yatırım alan girişim, Mart 2021'de Sequoia Capital ve Tiger Global Management'tan 300 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Getir, bu yatırım turunun ardından Türkiye'nin ikinci milyar dolarlık girişimi (unicorn) oldu. Haziran 2021'de ise 6 yatırımcıdan 555 milyon dolarlık başka bir yatırım alan Getir, Mart 2022'de Mubadala ve Tiger Global Management'tan 768 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı. Bu yatırımla birlikte değerlemesini de 11,8 milyar dolara taşıdı.