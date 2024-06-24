250 milyon dolar yatırım alan Getir, yeni şirket yapılanmasını duyurdu

Önde gelen e-ticaret uygulamalarından Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

ONLINE MARKET VE YEMEKTE ÇOĞUNLUK HİSSESİ MUBADALA'DA OLACAK

Yapılan açıklamanın detaylarında, "Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek. Yeniden yapılanma, Getir'in Türkiye’de daha fazla kaynak ile online market teslimatı sektörünün lideri olarak bu alana daha güçlü odaklanmasını sağlayacak. Getir, Türkiye’deki online market teslimatı sektöründeki tecrübesi ve güçlü ekibi ile kaliteli hizmet ve eşsiz müşteri deneyimi sunmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

REKLAM Yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan, Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York'ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek. Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak. İKİ GRUP DA GETİR UYGULAMASI ALTINDA OLACAK Getir'in finansal alanda hizmet vermek amacıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans'ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 Getir'in kurucuları, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart şeklinde olacak.

Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Getir kullanıcıları tüm hizmetlere mevcut Getir uygulamasından erişecek ve kullanıcılar açısından herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak. Yeni yapılanmayı değerlendiren Getir Kurucusu Nazım Salur, “9 yıl önce 10 dakikada market ürünleri teslimatı ile dünyada bir ilki başlatmış olmaktan gurur duyuyoruz. Yarattığımız ve öncüsü olduğumuz bu sektördeki başarımız Getir'in tüm çalışanlarının ve yatırımcılarımızın özverisi ve sıkı çalışması olmadan mümkün olamazdı. Bugüne kadarki katkıları için hepsine teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu yeni yapı, Getir'in Türkiye’de online market ve yemek teslimatı hizmetlerinin daha iyi konumlandırılmalarını sağlarken, benim ve kurucu ortaklarımın gelecek vaat eden diğer Getir hizmetlerine yeterli zaman ayırmamıza imkân verecek” ifadelerini kullandı.

Getir Yönetim Kurulu Üyesi ve Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise yeniden yapılanma ve son yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Mubadala, her zaman Getir'in uzun vadeli ve kararlı bir yatırımcısı oldu. Son yatırımımız ise şirketin Türkiye'deki ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu adına, Getir'e yıllar boyunca kazandırdığı vizyon ve liderlik için Nazım Salur'a takdir ve şükranlarımızı sunuyor ve kendisiyle iş birliği yapmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”