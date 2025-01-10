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        Haberler Dünya Zuckerberg'den covid aşısı itirafı | Dış Haberler

        Mark Zuckerberg: Covid döneminde gerçekleri saklamamız için zorladılar

        Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg katıldığı bir yayında Covid pandemisiyle ilgili birtakım itiraflarda bulundu. Zuckerberg "Covid döneminde gerçekleri saklamamız istendi. Aşının yan etkilerinin olabileceğini söyleyen paylaşımları silmemizi istediler." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 23:43 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:43
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        Zuckerberg'den covid aşısı itirafı
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        Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Covid pandemisi ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

        Zuckerberg "Aşı taraftarı biriyim ancak aşıya karşı argüman getiren insanları da sansürlemek istediler. Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen insanların paylaşımlarını silmemizi istediler. Ancak bunu yapamayacağımızı söyledik. Bu talimatı bize Joe Biden yönetimi verdi." dedi.

        Zuckerberg bu itirafı ile daha önceki iddiaları teyit etmiş oldu. Pandemi döneminde medyada bazı söylemlerin daha ön plana çıkartılması ile ilgili ABD hükûmetinin yönlendirmesi olduğu söyleniyordu. Zuckerberg'in itirafı bu iddiaları doğrular nitelikte.

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