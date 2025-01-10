Zuckerberg'den covid aşısı itirafı

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Covid pandemisi ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Zuckerberg "Aşı taraftarı biriyim ancak aşıya karşı argüman getiren insanları da sansürlemek istediler. Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen insanların paylaşımlarını silmemizi istediler. Ancak bunu yapamayacağımızı söyledik. Bu talimatı bize Joe Biden yönetimi verdi." dedi.

Zuckerberg bu itirafı ile daha önceki iddiaları teyit etmiş oldu. Pandemi döneminde medyada bazı söylemlerin daha ön plana çıkartılması ile ilgili ABD hükûmetinin yönlendirmesi olduğu söyleniyordu. Zuckerberg'in itirafı bu iddiaları doğrular nitelikte.