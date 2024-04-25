Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Zümra isminin analizi

Zümra da anlamı sık araştırılan isimlerden biridir. Bu isim, ailelerin doğacak kız bebekleri için değerlendirdiği bir isim olarak öne çıkar. Peki Zümra ne demek?

Son dönemlerde Zümra isminin anlamı ve kelimenin detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Arama motoru istatistiklerine bakıldığında son yıllarda anlamı en fazla merak edilen isimler arasında Zümra isminin olduğu görülür. Bu ismin anlamı ve harf analizi kadar kökeni de merak edilir. Zümra Kur’an’da geçiyor mu? Kökeni ne? Detaylar aşağıda…

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Zümra isminin anlamı ebeveynler tarafından merak konusudur. Bu konuda birçok kişinin oldukça fazla merakı vardır. TDK’de yer alan bilgilere göre bu ismin anlamları aşağıda derlenmiştir; REKLAM Güzel ve iyi ahlaklı

Güçlü ve namuslu

Yürekli, yiğit ve cesur

Bilgili ve zeki kadın Göründüğü üzere Zümra adının son derece pozitif anlamları vardır. Bu da bu ismin ülkemizde sıklıkla çocuklara koyulmasının nedenini açıklar. Peki Türkiye’de bu isme sahip kaç kişi var? İşte istatistikler; Ankara: 1.706 kişi

İstanbul: 6.005 kişi

İzmir: 489 kişi

Türkiye Geneli: 26.127 kişi ZÜMRA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Bazı anne ve babalar, çocuklarına koymayı düşündükleri ismin Kur’an’da geçip geçmediği konusunda hassastır. Peki Zümra Kur’an’da geçiyor mu? Arapça kökenli bir isim olan Zümra, direkt olarak Kur’an-ı Kerim içinde yer almasa da olumlu anlamlara sahiptir. Bu noktada çocuklara bu ismi koymak da caiz kabul edilmiştir. Zira Zümra, ülkemizde en sık tercih edilen kız bebek isimlerinden biridir.