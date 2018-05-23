1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? soruları araştırılıyor. Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladıktan sonra dolar hız kesmeyerek 4.9271 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi. İşte 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? sorularının cevabı...

1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 4,8831 TL, satışta 4,8887 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve dolar satış kuru 23.05.2018 tarihi itibariyle saat 11:33'de güncellenmiştir. 1 Dolar 4,8831 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 4,8831 Türk Lirası alınabilmektedir.

1 EURO KAÇ TL?

Euro kuru bugün itibariyle, alışta 5,7251 TL, satışta 5,7301 TL seviyesinde bulunuyor. Euro alış kuru ve euro satış kuru 23.05.2018 tarihi itibariyle saat 11:34'de güncellenmiştir. 1 Euro 5,7251 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 5,7251 Türk Lirası alınabilmektedir.

1 STERLİN KAÇ TL?

Sterlin kuru bugün itibariyle, alışta 6,4819 TL, satışta 6,4887 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin alış kuru ve sterlin satış kuru 23.05.2018 tarihi itibariyle saat 11:36'de güncellenmiştir. 1 Sterlin 6,4819 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Sterlin karşılığında 6,4819 Türk Lirası alınabilmektedir.

Dövizler tarihi rekorlarına soluksuz yükseldikten sonra, dolar 4.84 - 4.85 aralığına, euro 5.68 - 5.69 aralığına, sterlin de 6.49 - 6.50 lira aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) endeksi ise günlük yüzde 1.24 düşüşle 102 bin 44 puandan işlem gösteriyor.

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