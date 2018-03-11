Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.



Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen'in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Öte yandan mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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