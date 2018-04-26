Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak 33. haftadaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Denizlispor-Gaziantepspor: Emre Malok

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Kadir Sağlam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Kutluhan Bilgiç

Adana Demirspor-Altınordu: Serkan Tokat

İstanbulspor-Adanaspor: Çağatay Şahan

Eskişehirspor-Boluspor: Koray Gençerler

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: Halis Özkahya

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük