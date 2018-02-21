İkincil halka arz için danışmanlık ihalesinde geçen ay istediği gibi uygun bir teklif alamadığını açıklayan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Bloomberg’e bilgi veren 3 kaynağa göre arz işlemine yerel aracı kurumlar üzerinden devam etmeyi planlıyor.

Türkiye’nin halka açık en büyük şirketlerinden biri olan Aselsan, ikincil halka arz için birden fazla yerli aracı kuruma yetki verebilir.

Kaynaklar şirketin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışı değerlendirebileceğini bildirirken, satışın daha önce yabancı kurumlar aracılığı ile planlanandan daha düşük oranda olabileceğini kaydetti. Şirket daha önce uluslararası danışmanlar aracılığıyla ikincil halka arz ile yaklaşık 1 milyar dolardan fazla değerde yüzde 15 hisse satmayı planlıyordu.

Aselsan konu ile ilgili olarak Bloomberg’in sorularını yanıtlamadı.