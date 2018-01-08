Günde taşıdığı 1 milyon yolcu ile ulaşımın bel kemiği konumunda olan metrobüsün derdi bitmiyor. Araçlardaki ve duraklardaki yoğunluk, yığılma malum. Metrobüs denilince akla ilk gelen, mahşer yerini andıran kalabalıklar.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre, özellikle Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında tabiri caizse ‘kavimler göçü’ yaşanıyor. Bu yoğunluğun azalması için zaman zaman çeşitli projeler geliştiriliyor ama nafile! Örneğin son olarak İETT, araçları peronlarda bekletmeme kararı almıştı. Yani artık metrobüs dolmasa bile hareket ediyor. Fakat bu uygulama da işe yaramadı. Üstüne başka problemler doğurdu.

BİR KISIRDÖNGÜ...

Bu kez de araçlar çok sık geldiği için herkes oturarak seyahat etme uğraşına girdi, metrobüs önünde ‘oturma kuyruğu’ belirdi. Bu da istasyonlardaki kargaşayı daha da artırdı, kalabalıkların turnike dışına taşmasına yol açtı. Aslında asıl sorun, 300 bin yolcu için tasarlanan bir sistemin bu öngörünün 3 katından fazla yolcu taşıması. Yolculara sorduğumuzda sorunun çözümü için “Araç sayısı artırılsın” yorumu yapılıyor. Ancak sollama yapılamayan bir metrobüs yolunda 535 olan araç sayısını artırmanın yolu tamamen tıkaması işten bile değil. Anlayacağınız, metrobüs problemleri bir kısırdöngü içine sıkışmış halde. İşte tüm bu kronik problemler ve şikâyetler üzerine geçen ay İETT Genel Müdürü Arif Emecen görevden alınmıştı. Emecen’in yerine göreve vekâleten Ahmet Bağış getirildi. Fakat metrobüsle ilgili şikâyetlerde azalma olmadı. Hatta HT İstanbul’un şikâyet hattına gelen mesajlarda her geçen gün daha da artış yaşanıyor...

6 AYDA 9 KAZA, 63 YARALI

Bu kargaşa, hengame bir yana bir de metrobüs kazaları var ki önüne geçilemiyor. Son 6 ayda 9 kazada 63 kişi yaralandı. Uzmanlara göre; metrobüs şoförlerine eğitim veriliyor fakat sürücülerdeki trafik bilinci yetersiz. Bu arada denetimde de aksamalar olduğu görüşü hâkim. Fahri metrobüs müfettişleriyle bu sorunların önemli bir kısmının aşılabileceği önerisi yıllardır dile getiriliyor. Fakat bu uygulamayla ilgili herhangi bir adım atılmış değil.

ASANSÖR KRİZİ

Metrobüs yolcularının önemli sorunlarından biri de duraklardaki kapasite yetersizliği. Zincirlikuyu, Şirinevler, Merter, Acıbadem, Sefaköy, Edirnekapı, Zeytinburnu gibi istasyonlarda durak ya da üstgeçit genişlikleri yolcu yoğunluğunu karşılamıyor. Bu noktalarda günün her saati izdiham var. Ayrıca Beylikdüzü, Şükrübey, Cennet Mahallesi, Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Söğütlüçeşme, Topkapı gibi duraklarda ne asansör ne de yürüyen merdiven var. Var olan asansörlerin çoğu da çalışmıyor.

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