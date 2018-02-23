Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın son dönemde parlayan yıldızı olan Garry Rodrigues'e Avrupa'nın önde gelen 4 ülkesinden talip var. Cim-Bom'un Yeşil-Burun Adaları formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcusu için birçok Avrupa kulübü scoutlarını bugünkü Bursaspor maçına yollayacak.
Rodrigues'i takip eden kulüpler arasında dikkat çekenleri ise Sevilla, Lyon, Newcastle United, Fiorentina. Mali yönden iyi durumda olan bu kulüplerin Rodrigues için rekabete girecek olması Galatasaray'ın beklediği bonservis gelirinin yukarılara çıkmasını da sağlayabilir. Öte yandan bu takımların dışında yine İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan başka kulüplerin de bu sezon 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen Rodrigues'i mercek altına aldığı bildirildi. Böylece Rodrigues'i izleyen ve takip eden kulüp sayısının 10'a yaklaştığı bildirildi.
BENITEZ İSTİYOR
Bu arada İngiltere'de Sunderland ve Newcastle United kulüplerine yakın olan Chroniclelive sitesi, Rodrigues ile ilgili dikkat çekici bir haber yaptı.
Newcastle United'ın Rodrigues hedefinden vazgeçmediği yazıldı. Newcastle menajeri Rafael Benitez'in oyun sistemi için sarı-kırmızılı futbolcuyu çok istediği ve yaz transfer döneminde harekete geçmek istediği vurgulandı. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Yunan ekibi PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Rodrigues'in bu çizgisini sürdürmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcudan en az 10 milyon euro bonservis geliri sağlamayı planlıyor. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in gelmesiyle performansı yükselen Rodrigues'in satılması düşüncesine Florya'nın şimdilik sıcak bakmadığı biliniyor.
Garry Rodrigues, bu sezon Galatasaray ile 21 lig maçına çıkıp, 4 gol attı, 6 asist yaptı. Toplamda 10 gole katkı veren sarı-kırmızılı yıldız, bin 489 dakika süre aldı.
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