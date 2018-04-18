Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “İstanbul Kuş Göçü Festivali”nin 6’ncısı gerçekleştirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sarıyer Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, festivale katılan öğrenciler göçmen kuşları gözlemledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, burada yaptığı açılış konuşmasında, dünya üzerinde bilim adamlarının tespit ettiği 8 ana kuş göçü yolu olduğunu ve bunlardan iki tanesinin Türkiye üzerinden geçtiğini söyledi.

Doğan, “Boğaz’da ilkbaharda kuş göçü için en iyi gözlem noktası Sarıyer Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi, sonbahar için de Beykoz’da Toygartepe’dir” dedi. İstanbul Boğazı’ndaki ilkbahar göçünün martta başlayıp mayıs ortalarına kadar devam ettiğini belirten Doğan, “Bu göç mevsiminde Boğaz’dan yırtıcı kuş olarak 150 bin kuşun geçtiği söyleniyor. 2016’da yapılan ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme’ projesiyle, İstanbul’da 361 adet kuş türü tespit edildi” diye konuştu.

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