KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İş yükünüz, günlük koşturmalarınız öğle saatlerinde öne çıkarken iş sorumluluklarınızı kolayca halletmek ruhen sizi rahatlatabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Arkadaşlarınız ve çevrenizden yana halletmeniz gereken konulara daha etkin ve rahat bir şekilde yaklaşacaksınız.
Salı günü Neptün’ün geri gitmeye başlamasıyla beraber yaşadığınız olaylarla derin duygusal bağlantılar sağlayacağınız, sezgiselliğinizi kendiniz için kullanacağınız bir döneme gireceksiniz. Yaratıcılığınız artabilir.
Yine bugün ailevi konularda, emlak işlerinizde parasal olarak şanslı ve fırsatlı bir gün geçireceksiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizde vakit harcamak yerine özel yaşantınıza, varsa çocuğunuza yatırım yapmak, sevginizi ön plana çıkartmak hayatınızda daha önemli olacak.
Perşembe günü güneş yengeç burcuna geçecek. Bir ay boyunca ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak. Ailenizle beraber hareket etmek, konuşmak, bir ev alım, satımı, kiralama gibi işlemlerde kendinizi gösterebilirsiniz.
Evinize önem vermeniz gereken bir dönem olacak sevgili Koçlar… Yine bu perşembe sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasında sorunlar ortaya çıkabilir. Dengenizi iyi sağlamalısınız.
Cumartesi günü aileniz arasındaki dengeler önem kazanıyor. Aile büyükleriniz veya partnerinizin ailesi arasındaki fikir çekişmelerine dikkat edin. Bir yandan da yardımseverliğiniz ön planda olabilir ama gün içinde dalgalanmalara dikkat edin.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Hayata eğlenceli ve biraz rahat açıdan bakacak değişimleri bu hafta başı daha rahat karşılayacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Özel hayatınızda bu hafta şanslı etkileşimler devrede olurken hayatı karşınıza geldiği gibi yaşayın, sakın ıskalamayın.
Salı günü itibarıyla arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle olan bağlantılarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Sosyal çevrenizde yaşanılan olayları, kimin sizi etkileyip etkilemediğini bu dönemde fark edebilirsiniz. Yanılgılarınızı, görmediğiniz konuları fark etmeniz için uygun bir dönem.
Diğer yandan bu salı, doğru iletişimle ortaklı işleriniz veya özel hayatınız için güzel fırsatlara ve şanslara sahip olabilirsiniz. Enerjinizi toplum önünde kullanmak bu aralar işinize yaramayabilir, ailevi ilişkilerinize gereken önemi vermeniz gereken bir süreç, burada geliştireceğiniz ilişkiler kazancınızı arttırabilir.
Perşembe günü, Güneş Yengeç burcuna geçecek. Kimliğinizde 1 ay boyunca satış, pazarlama, iletişimle ilgili konular, yakın çevre (akraba, kardeşler, komşu), reklam, yazım, öğrenim alanlarınızda bir yoğunluk yaşayabilirsiniz.
Bu alanlarda korumacı, anaç ve şefkatli yanlarınız ön planda olacak. Yalnız bugün ailevi ilişkilerinize dikkat edin, çekişmeler sevdiğinizle aranızda sorunlara neden olabilir. Çatışmaları çok fazla uzatmayın.
Cumartesi günü otorite ve güç çekişmelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Fikirlerinizi başkalarına kabul ettirmek sizi zorlarken, olayların derinine dalmak önemli olacak. Hayatınızdaki değişimlerin yakınınızda bulunan insanlarla olan bağlarınızı farklı bir şekilde etkilediğini görebilirsiniz. Neyse ki bu değişimler sizi destekliyor.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Yakın çevrenizin konuları hafta başında hala gündeminizde yer alabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Öğleden sonraysa ailenizi ve yuvanızı önemseyeceksiniz. Maddi konularda işlerinizin karşılığını bu hafta alabilir ve istediğiniz sonuçların karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
Salı günü itibarıyla kariyer ve iş hayatınızı gözden geçirebilir, bu alanda kendinizi kandırdığınız, fedakarlıklar yaptığınız veya yanılttığınız noktaları fark edebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda bu dönemde gerçekçilikten uzaklaşmayın.
Yine salı günü iş hayatınızda maddi anlamda güzel gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizin büyük olaylarıyla uğraşmak yerine bu aralar algınızı yakın çevrenize yoğunlaştırmalısınız.
Perşembe günü, Güneş Yengeç burcuna geçecek Hayatınızda para ile ilgili işler daha yoğun olmaya başlayacak.Yaklaşık bir ay boyunca maddi konularda, ticaretle ilgili işlerde kimliğinizi ortaya koyacak, bu alanlarda duygusal ama tutumlu bir şekilde ilerlemeye çalışacaksınız. Yine bu perşembe yakınınızdaki ve uzağınızdaki insanlarla olan bağlantılarınızda sorunlar ve sıkıntılar oluşabilir.
Cumartesi günü maddi konularda dengeyi sağlamalı ve açıldıysanız gereken önlemleri almalısınız. Sevdiğinizle parasal anlaşmazlıklara dikkat edin. Diğer yandan hayata esnek gözlerle bakabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İletişiminiz bu hafta başı hızlı olurken, sevdiklerinize ayıracağınız vakit, onlarla beraber yapacağınız planlar duygusal olarak sizi mutlu edebilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İş alanlarınızda parasal olarak halledilmesi gereken konulardan ziyade kendi cebinize girecek olan parayla ilgilenmelisiniz.
Salı günü itibarıyla seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde bazı sorunlara açık olabilirsiniz. İşleyen bir işinizde bazı ertelenmeler ve sıkıntılar oluşursa, verdiğiniz tavizleri fark etmek için uygun bir dönem olabilir.
Gözden kaçırdığınız konuları fark etmek adına bu dönemi kullanın. Yine bu Salı, özel hayatınızda veya kreatif işlerinizde planlarınızı uygulayacak çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Spekülatif işlerde şansınız istediğiniz gibi çalışabilir. Kariyerinizde beraber çalıştığınız insanların parasal durumunu ön plana çıkartmak yerine bu dönem kendi yapacaklarınıza odaklanmalısınız.
Perşembe günü güneş yengeç burcuna geçecek. Geçen zor bir ayın ardından, önünüzdeki bir ay boyunca kendinize güveniniz tam olacak. Ön planda olmaya özen gösterecek, planladıklarınızı hayata geçirecek girişimleriniz için çalışacaksınız.
Sağlığınız iyileşmeye ve bu alanda sizi strese sokan konular uzaklaşmaya başlayacak. Eviniz, aileniz ve sevdikleriniz sizin için fazla önem kazanmaya başlayacak sevgili yengeçler. Yine bu Perşembe parasal ilişkilerinizde çekişmeler ve mücadeleler ortaya çıkabilir. Aileniz arasında oluşacak bir sürtüşme istediğiniz sonuçları almanızı geciktirebilir.
Cumartesi günü özel ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir ama bir yandan da sosyal çevrenizden göreceğiniz destekler, konuşmalar sizi rahatlatacak. Gelecek planlarınızda kafanızı hemen olumsuza çalıştırmayın.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kendinize ayıracağınız vaktinizin ve isteklerinizin size ne kadara mal olacağını düşünerek haftanız başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Ailevi konularda karşınıza gelecek olan seçenekler sizi desteklerken, geçmişte yaşanan olayları göz ardı etmeden kararlarınızı oluşturun.
Salı günü itibarıyla ortaklaşa parasal alanlarınızda bazı geri çekilmeler, engeller oluşabilir. Bu dönem içinde neyin yanlış olduğunu görmeniz, taviz verdiğiniz noktaları gözden geçirmeniz yerinde olabilir. Ortak parasal konularda olayları derinlemesine görebilirsiniz.
Yine bu salı, aile hayatınız veya yurtdışı bağlantılı emlak yatırımlarınız varsa karşınıza istediğiniz seçenekler çıkabilir. Kendinizi şanslı göreceksiniz. Bu dönemde partnerinizin, eşinizin kardeşleri ve girişimleriyle uğraşmak yerine, kendi kariyerinize ve yakın çevrenizin konularına öncelik vermeli, kendinizi ve yapacaklarınızı önemsemelisiniz.
Perşembe günü güneş yengeç burcuna geçecek. Önünüzdeki bir ay boyunca kadersel ve elinizde olmayan bir takım olaylara ve olgulara maruz kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem.
Sakin durmalı, gelecek atılımlarınız için düşünmeli, planlarınızı gözden geçirmelisiniz sevgili aslanlar. Bu perşembe ilişkinize dikkat edin, karşı cinsle anlaşmak kolay olmayacak, aranızdaki konuşmalar kolaylıkla sürtüşmeye dönebilir.
Cumartesi günü kariyerinizdeki değişimleri algılayacak ve ona göre davranacaksınız. Etkili insanlarla olan güç çekişmelerinize verdiğiniz tepkiler bugünlerde önem kazanıyor. Fikirlerinizde takıntılar öne geçebilir. Etrafınızdaki insanlardan şüphe duyabilirsiniz.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kendi keyfinizi arttıracağınız, alacağınız haberlerle heyecan yaşayacağınız bir haftaya başlıyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. İş alanlarınızda parasal kayıplarınız varsa durumları iyi gözlemleyin.
Salı günü itibarıyla özel ilişkilerinizde veya ortaklaşa adımlarınızda olayları gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Bu alanda yaşadığınız veya yaşayacağınız hayal kırıklıkları, sıkıntı ve sorunları gözden geçirmeniz yerinde olabilir.
Yine bu salı, sosyal çevrenizin size açacağı yeni oluşumlar hayatınızı renklendirecek. Önemli bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. Bu aralar mücadelelerinizin karşılığını almak kolay olmadığından kendi başınıza olmak, olaylardan kendinizi geriye çekmek size kazandıracak sevgili Başaklar.
Perşembe günü güneş yengeç burcuna geçecek. Bir ay boyunca arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz kimliğinizde ve hayatınızda etkili olacak. Organizasyonlar, grup aktiviteleri, işten elde edilecek gelirleriniz için uğraşılarınız artabilir.
Geleceğinizi yönlendirecek insanlarla tanışmanız mümkün. Sosyal olacağınız bu dönemi iyi değerlendirin sevgili başaklar. Yine bu perşembe maddi konularda zorlanabilirsiniz. Yanınızda çalıştırdığınız veya yanında çalıştığınız insanlarla anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler ortaya çıkabilir.
Cumartesi günü sosyal çevrenizle beraber atacağınız adımlarınızı hızlandırırken, sosyal çevre ve özel hayat çekişmeleriniz canınızı sıkabilir. Bazı konuşmalar sizi ikna etmeyebilir, olayların ardındaki sebepleri merak edebilirsiniz.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Birkaç gün boyunca işleriniz ve yapacaklarınız için daha iyi organize olmalısınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu hafta yapacaklarınız hızlanırken üzerinizde hafiften bir tembellik hissedebilirsiniz. Önce aile işlerinizle başlayın ve sorumluluklarınızı yerine getirin.
Salı günü itibarıyla iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bazı ilerleyen noktalarda durağanlıklar yaşanabilir. Böyle bir süreçte olayları gözden geçirmeli ve yapılması gerekenlere, değişmesi gereken konulara odaklanmalısınız.
Sağlığınızda zorlanmalar oluşursa sezgilerinize kulak verin. Yine bu salı, kariyerinizde bir fırsat karşınıza gelebilir, kazançlarınızı arttırabilir, kendinizi işiniz konusunda şanslı görebilirsiniz.
Perşembe günü Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bu gelen bir ay boyunca kariyeriniz ve iş hayatınızda kendinizi göstermeye başlayacak, çalışmalarınız ve ortaya koyduğunuz kimliğinizle istediğiniz koşullara sahip olacaksınız. Göz önünde olmak, çevrenize, sevdiklerinize yardımcı olmak gibi etkiler altındasınız.
Enerjinizi bu olumlu dönem için yükseltin sevgili teraziler. Sosyal çevre ilişkilerinize ve özel hayatınıza yine bu perşembe günü dikkat edin. Kalabalık yerlerde sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamak kolay olmayabilir. Unutmayın özel hayatınızda önemli ama bu dönem gitmeniz gereken nokta sosyal çevre ilişkilerini kullanmanız sevgili Teraziler.
Cumartesi günü fikirlerinizi hayata geçirmek için uygun olabilir ama bu süreçte aile hayatınızda süregelen olaylar sizi zorlayabilir. Anne-baba çekişmelerine dikkat etmeniz gerekecek, fikirlerinizde zorlanmalara karşı dikkatli olmalısınız.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Fikirleriniz, idealleriniz önem kazanırken bu hafta çevrenizden ve özel ilişkinizden istediğiniz sonuçları almaya yatkın olacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Geleceğinizi şekillendiren önemli bir fırsat karşınıza gelebilir, bunun için hazır olmalı, işinizi şansa bırakmamalısınız.
Salı günü itibarıyla aşk hayatınızda, çocuk ilişkilerinizde, sanatsal veya kreatif alanlarınızda bazı konuları içselleştireceğiniz ve gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu süreçte yaratıcılığınız artabilir ama sorunları fark etmeli ve buna göre önlem almalısınız. Yine bu salı önemli iş fırsatları sizi mutlu edecek. Kariyerinize, ailevi konulardan daha fazla önem vermelisiniz.
Perşembe günü Güneş Yengeç burcuna geçecek. Yabancı ortaklı işler, seyahatler, eğitim, hukuk, ticaret, medya kendinizi geliştireceğiniz alanlar. Bir ay boyunca kimliğinizi bu alanlarda ortaya koyacaksınız.
İstediğiniz bir kurs, seyahat, seminer hayata farklı gözlerle bakmanıza neden olabilir, hayattan alacağınız keyif artacak sevgili akrepler. Diğer taraftan bu perşembe aile bireyleriniz arasında yaşanacak bir anlaşmazlık sizi yorabilir.
Cumartesi günü yakın çevrenizdeki insanların sizi bazı konularda engellediğini düşünebilirsiniz ama bir yandan da çevrenizi ve grupsal bağlantılarınızı iyi kullanmasını becereceksiniz.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı önemli verdiğiniz sözler varsa işlerinizde sorumluluklarınızla ilerleyeceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sabah saatlerinde koşullar sizi desteklemese bile öğle saatleri gibi işlerinizde açılmalar ve rahatlamalar yaşayabilirsiniz.
Salı günü itibarıyla ev, aile ve yuva alanlarınızda bazı olayları gözden geçirmeniz gereken bir döneme giriş yapacaksınız. Bu alanlarda yaşadığınız sıkıntı ve tavizleri gözden geçirmek ve yeni düzenlemelerde bulunmak önem kazanabilir.
Yine bu salı eşinizin parasal alanda karşısına gelecek bir fırsat sizi de mutlu edebilir. Parasal işlerde şanslı olacaksınız. Bu aralar yakın çevrenizin mücadeleleri yerine sizi daha az tanıyan insanlarla ilişkilerinizi güçlendirmelisiniz.
Perşembe günü Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bir ay boyunca kredi, banka, faiz, vergi, stopaj, ortaklaşa elde edilen gelirleriniz, eşin veya başkalarının paraları alanlarınızda kimliğinizi ortaya koyacaksınız.
Hayatınızı değiştirecek bir tecrübeli bir insanın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz sevgili yaylar. Yine bu perşembe kadın erkek ilişkilerinizde fikirsel olarak gerginliklere ve sürtüşmelere açık olabilirsiniz. Olaylar içinde arada kalmamaya çalışın.
Cumartesi günü maddi konularda dengenizi sağlayın zira bazı düşünceler ve konuşmalar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Parasal konularda kolay ikna olmayabilir, olaylara şüpheyle yaklaşabilirsiniz.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Maddi konular sabah saatlerinde aklınızı kurcalayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Önemli kararlarınızı öğleden sonraya bırakmanız olayları daha geniş bir çerçeveden görmenizi sağlayacak. Sizi az tanıyan insanlarla işbirlikleriniz gün geçtikçe oturuyor ve gelişiyor.
Salı günü itibarıyla, iletişimsel alanlarınızı ve yakın çevrenizle olan bağlantılarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu alanda verilen tavizler, yaşanan veya yaşanacak sıkıntıları fark etmeli, hatalarınızı görmelisiniz.
Yine bu salı özel ilişkileriniz de veya ortaklaşa işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. İş konularında parasal olarak şansınız yüksek. Bu dönem sadece kendinizi düşünmek yerine işinize ve ortak alanlara yatırım yapmanız size kazandırabilir.
Perşembe günü Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bir ay boyunca evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı işler, hukuk, yer değiştirme gibi konular merkezinizde olacak.
Karşı tarafı, eşinizi, ortağınızı veya sevgilinizi dinlemek, onun rahatına, istek ve beklentilerine kulak vermek ön plana çıkacak. Yine bugün parasal konularda sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olamayabilir. Birbirinizi ilişkinizde çok fazla zorlamamalısınız.
Cumartesi günü özel hayatınız ve ortaklaşa işlerinizde gelişmeler yaşanırken eşinizden aradığınız desteği göremeyebilirsiniz. Olaylara soğukkanlı yaklaşmayı tercih etmelisiniz. Fikirsel inatlaşmalardan kaçının.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu aralar iletişiminizde kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kafanızda bir sürü plan olmasına rağmen hangi yönün sizin için en doğrusu olduğunu kestiremiyorsunuz. Özel ilişkilerinizden istediğiniz destekler çıkabilir.
Salı günü itibarıyla parasal konularda hızlı ilerleyen işlerinizde durağanlıklar oluşabilir. Olayları ve her şeyi iyice gözlemleyin, taviz verdiğiniz, fedakarlıklarda bulunduğunuz konuları fark edin, hislerinizi iyi kullanın.
Yine bu Salı iş alanlarınızda alacağınız güzel haberler kendinizi çok mutlu ve şanslı hissetmenize neden olabilir. Önemli bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kendinizle olan mücadeleleriniz önem kazanıyor ama kendinize yatırım yapmanız yerine ortak adımlara doğru yönelmeli, ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.
Perşembe günü güneş yengeç burcuna geçecek. Bir ay boyunca iş ve hizmet alanlarınızda kendinizi gösterecek, sağlığınızla ilgili konulara ilginiz artacak. Çalışmak ve kendinizi yararlı hissetmek kimliğinizin bir parçası olabilir.
Evcil hayvan besleyebilir varsa onların ihtiyaçlarına önem verebilirsiniz. Yine bu perşembe sevdiğiniz insanla sürtüşmelere ve tartışmalara açık olabilirsiniz. Kendi haklılığınızdan emin olmayın karşı tarafa şans verin. Bu dönem işleri siz zora sokabilirsiniz.
Cumartesi günü bulunduğunuz, iş yaptığınız yerlerdeki insanlarla anlaşmak kolay olmasa bile bir yandan da aile hayatınız size kendinizi iyi hissettirebilir. Olaylara çok takılmamalı, sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Sabah saatlerinde daha çok yapılması gereken işleriniz devrede olurken öğleden sonraysa işlerinizde diğer insanlardan tavsiyeler ve görüşler alabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu hafta geleceğinizi yönlendirirken karşınıza gelecek olan fırsatları iyi değerlendirin.
Salı günü itibarıyla kişisel hayatınızda, sanatsal işlerinizde, sezgisel alanlarınızda içe dönüşler görülebilir. Hızlı giden konularda yavaşlamalar oluşabilir. Olayları gözden geçirmek için uygun bir dönem olacak.
Bir yandan da özel hayatınızda güzel sonuçlar ve fırsatlar karşınıza gelebilir, kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Bu dönemde başkalarına hizmet etmeyi bırakmamalı, parasal konularda geçmişte yaşanılan hatalara düşmemelisiniz.
Perşembe günü Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bu bir ay boyunca aşk, eğlence veya çocuklarla ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı geliştirecek konulara eğiliminiz artabilir.
Çocuk yapmak isteyenler için harika bir dönem. Aşk hayatınız alevleniyor sevgili balıklar, tadını çıkarın. Yine bu perşembe çalıştığınız ve hizmet ettiğiniz alanlarda ilişkilerinizde sürtüşmeler ve sorunlar oluşabilir. Kadın, erkek ilişkilerinde sorunlara açık olabilirsiniz.
Cumartesi günü sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınıza da dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde birtakım güç çekişmeleri, problemler oluşabilir. Olaylardan hemen şüphe duyabilirsiniz.
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