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Salı günü itibarıyla aşk hayatınızda, çocuk ilişkilerinizde, sanatsal veya kreatif alanlarınızda bazı konuları içselleştireceğiniz ve gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu süreçte yaratıcılığınız artabilir ama sorunları fark etmeli ve buna göre önlem almalısınız. Yine bu salı önemli iş fırsatları sizi mutlu edecek. Kariyerinize, ailevi konulardan daha fazla önem vermelisiniz.