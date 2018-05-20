2 aylık satış 3 günde yapıldı

Gayrimenkul sektöründe 15 Mayıs Salı günü başlatılan ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyasında 3 günde yaklaşık bin konut satıldı. Ziraat Bankası öncülüğünde bankaların konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.98’e çekmesinin ardından sektörün 3 büyük çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) aylık yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. İlk etapta 41 firmanın katıldığı kampanyada firma sayısı 45’e çıktı.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, şirketlerin kampanyayla birlikte 3 günde 2 aylık satış yaptıklarını belirterek, “Kampanya sektöre çok ciddi ivme kazandırdı. Gelen taleplere yetişebilmek için satış ofislerine ilave personel aldık. 45 firma yaklaşık bin konut satışı gerçekleştirdi. Ortalama 2 aylık satışı 3 günde yaptılar” diye konuştu. 7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ HEDEFİ Kampanyadan daha önceden toplam 3 milyar liralık satış beklediklerini hatırlatan Nazmi Durbakayım, satışların bu ivmeyle gitmesi halinde 1 ayda 7 milyar liralık satış rakamına ulaşılacağını ifade etti. Yaklaşık 150 projenin dahil olduğu ve stoklarla sınırlı kampanya 15 Haziran’a kadar devam edecek

‘340 BIN TL DAHA UCUZA GELIYOR’

Kampanyanın avantajını bir örnek ile anlatan Durbakayım, şu bilgileri verdi:

“781 bin liralık bir daire yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Bankadan 0.98 faizle alacağı 500 bin liralık kredi, toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor.”