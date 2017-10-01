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2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları

02 Ekim 2017 Pazartesi, 01:20:29

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 2 Ekim- 8 Ekim haftası burç yorumunuz...

  • 1 2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Bu haftabaşı özgürlük ve değişkenlik isteğiyle hareket edebilir, iş hayatınızda iyi bağlantılar sağlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Kendinizi geliştirmeye ve başkalarıyla hareket etmeye ihtiyacınız olabilir. Pazartesi ve Salı günleri güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Uğradığınız haksızlıklar varsa insanları kendi yanınıza çekebilir ve haklılığınız konusunda onları ikna edebilirsiniz. İş hayatınızda önemli insanların destekleri arkanızda olacak.

     

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  • 2 2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Perşembe günü Koç burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu dolunay sizi en çok ilişkilerinizde ve kişisel hayatınızda etkileyecek. Hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle dengeleri oturtmakta zorlanıyorsunuz. 

  • 3 2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Bir şeylerde sıkılıyorsanız, aynı fikirde değilseniz, kararsızlıklarınız varsa bunu tepkilerinizle dile getirmeyin. İlişkilerinizin iş hayatınızı zorlamasına izin vermemeye çalışın. Beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlarla olan bağlantılarınız güçlü olurken, haftasonunda bu alanlarda bazı sıkıntılar devrede olabilir.

  • 4 2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Boğa Burcu:

    Aktif olaylarla haftaya başlıyorsunuz Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Beklenmedik yerlerden desteğiniz olabilir. Gün içinde özel hayatınızda üreteceğiniz duygusal çözümler haftabaşınızı etkili kılabilir. Başkalarından göreceğiniz destekleri göz ardı etmeyin. Bu Pazartesi ve Salı günleri önemli insanlardan alacağınız güçlü etkilerle hem özel hayatınızda, hem de kreatif işlerinizde şansınızı iyi kullanın.

     

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  • 5 2 Ekim- 8 Ekim 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Perşembe günü Koç burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu  dolunay, iş alanlarınızda bir işin arka tarafında dönen olayları öğrenmenizle ilgili olarak hayatınıza damgayı vurabilir. Bu süreçte bir işiniz biterse veya bozulma noktasına gelirse, şartlarınızı o işi oldurmak üzere çok zorlamayın ve bırakın gitsin. 

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