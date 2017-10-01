02 Ekim 2017 Pazartesi, 01:20:29 | Güncelleme: 01:30:12
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 2 Ekim- 8 Ekim haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı özgürlük ve değişkenlik isteğiyle hareket edebilir, iş hayatınızda iyi bağlantılar sağlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Kendinizi geliştirmeye ve başkalarıyla hareket etmeye ihtiyacınız olabilir. Pazartesi ve Salı günleri güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Uğradığınız haksızlıklar varsa insanları kendi yanınıza çekebilir ve haklılığınız konusunda onları ikna edebilirsiniz. İş hayatınızda önemli insanların destekleri arkanızda olacak.
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2
2|36
Perşembe günü Koç burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu dolunay sizi en çok ilişkilerinizde ve kişisel hayatınızda etkileyecek. Hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle dengeleri oturtmakta zorlanıyorsunuz.
3
3|36
Bir şeylerde sıkılıyorsanız, aynı fikirde değilseniz, kararsızlıklarınız varsa bunu tepkilerinizle dile getirmeyin. İlişkilerinizin iş hayatınızı zorlamasına izin vermemeye çalışın. Beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlarla olan bağlantılarınız güçlü olurken, haftasonunda bu alanlarda bazı sıkıntılar devrede olabilir.
4
4|36
Boğa Burcu:
Aktif olaylarla haftaya başlıyorsunuz Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Beklenmedik yerlerden desteğiniz olabilir. Gün içinde özel hayatınızda üreteceğiniz duygusal çözümler haftabaşınızı etkili kılabilir. Başkalarından göreceğiniz destekleri göz ardı etmeyin. Bu Pazartesi ve Salı günleri önemli insanlardan alacağınız güçlü etkilerle hem özel hayatınızda, hem de kreatif işlerinizde şansınızı iyi kullanın.
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5
5|36
Perşembe günü Koç burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay, iş alanlarınızda bir işin arka tarafında dönen olayları öğrenmenizle ilgili olarak hayatınıza damgayı vurabilir. Bu süreçte bir işiniz biterse veya bozulma noktasına gelirse, şartlarınızı o işi oldurmak üzere çok zorlamayın ve bırakın gitsin.
6
6|36
Bu Dolunay, biraz sert etkilere sahip bir Dolunay olduğu için beklenmedik konu ve olayların etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat edin. İş alanlarınızda kendi bildiğinizi okuma, dengeyi sağlama ve sosyal çevrenizdeki insanlara yardım etme konusunda stresleriniz fazla olabilir.
7
7|36
Bir yandan da aşk hayatınızda oldukça romantik, etkili ve keyifli etkiler altındasınız. Çocuğunuz varsa onunla olan bağlantılarınız da yüzünüzü güldürebilir.Yalnız haftasonunda parasal sorumluluklarınız yüzünden bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Keyif aldığınız noktalarda sıkıntılar oluşabilir.
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8
8|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı dış ortamlarda veya farklı insanlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz sevgili İkizler ve Yükselen İkizler. Yerinizde duramayacak, aile hayatınız için yapılması gereken ödemeler veya harcamalar üzerine yoğunlaşacaksınız. Aile hayatınızda maddi konularda güçlü ve harekete geçirici etkileri Pazartesi ve Salı günleri hayatınızda hissedeceksiniz. Perşembe günü Koç burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunay sizi arkadaşlarınız ve sosyal çevre alanlarınızda etkileyecek. Bir arkadaşınızla gerilebilir veya sorunlar yaşayabilirsiniz.
9
9|36
Ya da sevdiğiniz insanın arkadaşlarınızla yaşayacağı sorunların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Sosyal çevrenizde bazı hassas durumlar karşınıza gelebilir. Aşk hayatınızı sosyal çevrelerde bu dolunay da dengede tutmaya özen gösterin. Aile hayatınızda sevdiklerinizle olan paylaşımlarınız artarken, haftasonunda ilişkinize dikkat edin sevgili İkizler. Bazı tansiyonlu durumlarla karşılaşabilirsiniz.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Haftaya maddi konular ve harcamalarınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Yengeçler. Ailenizin sorumluluklarınızı üstlenebilirsiniz. Harcamalarınız yüksek olsa bile, sevdiğiniz insanlar sizi destekleyecekler. Bu Pazartesi ve Salı günleri ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları yaratacaksınız.
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11
11|36
Perşembe günü Koç burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunay, görünür yer ve ortamlarda sizi fazla hassas ve agresif kılabilir. İşinizle ilgili konularda bir sonuca ulaşabilir, sadece kendi ailenizle değil, evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili konu ve olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz.
12
12|36
İş hayatınızda istediğiniz sonuçlar karşınıza gelebilir. Koşturmalarınızın karşılığını alabilirsiniz ama bir yandan da aile hayatınız da önemli olduğu için kendinizi stresin içine sokmamaya çalışın. İletişimsel işlerinizde kadın, erkek demeden herkesin desteğini ilgisini görürken, haftasonu yakın çevrenizden bir insanla ufak tefek anlaşmazlıklar içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizden bir insanın sağlığıyla ilgili konularda etrafınızda cereyan edebilir.
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13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı düşündüklerinizi hayata geçirmek kolay olabilir. Sevdiğiniz insanla gelecek planlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Maddi konularda güçlü insanlardan göreceğiniz destekler sizi hareketlendirebilir. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri parasal konularda hayat sizi destekleyecek, önemli işlerinizi bugünlere denk getirmeye çalışın.
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14|36
Perşembe günü gece saatlerinde Koç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda düşüncelerinizde yaşayacağınız gelgitler sizi fazla huzursuz kılabilir. Uzak çevrenizdeki akraba veya aile tanıdıklarından haberler alabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz insanın seyahat veya eğitim ortamlarında beklenmedik olaylar oluşabilir.
15
15|36
Bu dolunayda parasal konularda da güzel gelişmeler altında olacak, hayatı daha keyifle algılayacaksınız. Yalnız haftasonunda harcamalarınız bazı sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Kendinizi aşağıya çekecek durum ve koşullardan uzak durun. Sevdiklerinizden tavsiyeler alabilirsiniz.
16
16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı, kafanız yapılması gerekenler adına çok hızlı ve yapıcı çalışabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bir yandan da duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özel ilişkilerinizde sizin üzerinizde etkisi olan bir insan size birçok konuda yol gösterebilir. Pazartesi ve Salı günleri aşk adımlarınız hızlanacak. Hayatınızda bir insan yoksa güçlü ve etkili bir insandan hoşlanabilirsiniz. Yine önemli girişimlerinizde güzel destekleriniz yolda.
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17|36
Perşembe gecesi Koç burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda parasal alanlarınızda bir kaç gün hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda başlattığınız işlerin karşılığını almaya hazırsınız. Bu süreçte karşınıza gözden kaçırdığınız bir ödeme ya da bir borç çıkabilir.
18
18|36
Sigorta, prim, vergi konularına daha fazla özen göstermelisiniz. Çünkü bu alanlarda birtakım hassaslıklar, stresler yaşamaya açıksınız. Özellikle sponsorluklar, parasal konularda anlaşmalar varsa bu Dolunay’da önemli sonuçlar karşınıza gelecek ve bu sonuçlarda birtakım fikirsel anlaşmazlıklar da devrede olacak. Kendinize olan güveniniz bu Dolunayda devrede olurken, haftasonu aile sorumluluklarınız hayattan alacağınız keyfi kısabilir, kısıtlayabilir.
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19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı sevdiğiniz insanla veya çocuğunuzla iletişiminiz güçlü akacak. Yaratıcılığınızın yüksek olacağı bir gün içerisindesiniz. Kafanıza takılan tek şey bu aralar yarım kalmış işleriniz olabilir. Ailenizde etkili biri, yapmak istedikleriniz için sizi destekliyor. Özellikle Bu Pazartesi ve Salı günleri aile hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir, parasal olarak kendinizi güçlü hissedebilir, sevdiklerinizden destek alabilirsiniz.
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20|36
Perşembe gecesi Koç burcunda bir dolunay oluşuyor. Bu dolunayda özel ilişkilerinizde, sevdiğiniz insanın hayatında oluşan beklenmedik olaylar, sizin hayatınızı da hassaslaştırabilir. Önemli kararlar arifesindesiniz. Sevdiğiniz insanla sorunlarınız varsa bu haftasonuna çok dikkat edin. Özellikle Pazar günü yakın çevre sorumluluklarınız sizi zorlayabilir ve bazı noktalarda hayatı tatsız, tuzsuz algılayabilirsiniz.
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21|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı evinizde vakit geçirecekseniz, işlerinizi tamamlamak size keyif verebilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Ya da ailenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik iletişim becerinizi ve yeni girişimlerinizi bu haftabaşında destekleyecek. Pazartesi ve Salı günleri sosyal ortamlarınızda kadın, erkek ayırmadan göreceğiniz desteklerle önemli girişimlerinizi başlatabilirsiniz. Hareketli, kısa vadeli planlarınızı da devreye sokabilirsiniz.
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22|36
Perşembe gecesi Koç brucunda bir dolunay oluşacak. Bu dolunayda, iş hayatınızdaki birtakım değişimler ve işinizdeki birtakım hızlı ve beklenmedik konu ve olaylar sizin üzerinizde de birtakım stresler oluşturabilir. Günlük hayatınızın ritmi hızlanabilir.
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23|36
Bu süreçte sağlığınıza ve beraber iş yaptığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. Sosyal çevreniz hareketli ve bu dolunayda katılacağınız ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Haftasonu ise yine sosyal çevrenizdeki kadınlarla, insanlarla anlaşmak kolay olmayabilir. Bazı sıkıntı ve streslere dikkat edin.
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24|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı yakın çevre iletişiminiz güçlü olacak sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Akraba veya kardeşlerinizle kısa yolculuklar veya planlar devrede olabilir. Hayatınızın ritmini biraz yavaşlatmak isteseniz bile, bu aralar sizi hareketlendirecek bir çok olay karşınıza gelebilir. Bu Pazartesi ve Salı günleri toplum işlerinizde ve kariyerinizde güzel destekler alacak, parasal yönden kendinizi güçlü hissedeceksiniz.
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25|36
Önemli işlerinizi bugünlere denk getirmelisiniz. Toplum önünde ve kariyer işlerinizde herkes sizi konuşabilir, güzel etkiler karşısında hayatınızı bir tık daha yukarılara çekeceksiniz. Perşembe gecesi Koç burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunay, aşk hayatınızı tetikleyecek, hızlandıracak. Bu döngüde beklenmedik olaylarla, sosyal ortamlarda arkadaşlarınız ve özel ilişkileriniz arasında dengeyi iyi sağlayın.
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26|36
Yine çocuklarınızla ilgili beklenmedik durum ve olaylar, aktivitelerinizi hızlandırabilir. Kalabalık ortamlarda ilişkileriniz sizi desteklerken, tüm gözler sizin üzerinizdeyken, Pazar günü bazı zorlanmalara ve sıkıntılara açık olabilirsiniz. Sorumluluklarınızın sizi çok zorlamasına izin vermeyin.
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Oğlak Burcu:
Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, güçlü ve dönüştürücü kişiliğinizle bu haftabaşında kolay harekete geçebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sadece kendinizi değil, diğer insanların hayrını düşünmek iş ortamlarınızda sizi yukarıya taşıyabilir. Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayat sizi fazlasıyla destekliyor. Gücünüzü çevrenizdeki insanlara aktaracaksınız.
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Perşembe gecesi Koç brucunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunayda iş alanlarınızdaki gerginliklerin sizi aile hayatınızda etkilemesine izin vermemeye çalışın. Ya da aile hayatınızdaki ani ve beklenmedik olaylar, göz önünde bulunacağınız ortamlarda gergin, hassas olmanıza neden olabilir.
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Bu, zaman zaman sizi fikirsel olarak zorlayabilir, bazı noktalarda bu kadar işle uğraşırken onların kendilerine yetmeleri gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama ne olursa olsun bu Dolunay daha fazla vaktinizi ailenize ayırmanız gerekebilir. Dış ortamlarda, eğitimde veya seyahat halindeyken insanların ilgilerini kolay çekeceksiniz. Haftasonunda kadınlarla olan bağlantılarınıza dikkat edin. İlişkilerde sıkıntılar sü üstüne çıkabilir.
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Kova Burcu:
Bu haftabaşı eğitimde veya gelecek planlarınızda işler tam da istediğiniz gibi ilerleyebilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Başka insanlara yardım etmek ve onlar için birşeyler yapmak isteyeceksiniz. Yenilendiğiniz bu dönemde insanlar üzerindeki etkiniz yüksek. Pazartesi ve Salı günleri maddi anlamda destekleriniz yüksek olacak, manevra kabiliyetiniz artıyor.
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Olayları net görmeniz sayesinde daha etkili kararlar alabilirsiniz. Parasal işlerinizi bugünlerde yapmaya çalışmalısınız. Perşembe gecesi Koç burcunda bir Dolunay oluşacak. Bu dolunay, akraba veya kardeşlerinizin hayatında, size yakın olan insanların yaşamındaki ani olayları karşınıza getirebilir. Yine Dolunay satış, pazarlama, reklam, sosyal medya, iletişim becerilerinizi arttıracak.
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İlginizi yakın çevrenizden gelecek fırsatlara çevirebilirsiniz. Maddi konularda da güzel sonuçlar alabilirsiniz. Haftasonu Pazar günü sosyal çevrenizin sorumlulukları parasal olarak sizi zorlayabilir. Bazı ilişkileriniz parasal konular yüzünden bozulabilir. Bu etkiye dikkat edin.
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Balık Burcu:
Bu haftabaşı ortak parasal harcamalarda çok açılmamaya çalışmalısınız. Sevdiğiniz insanla enerjinizi bir akıtmak isteyeceksiniz. Güçlü arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle yolunuzda ilerlemek kolay olabilir. Önemli işler peşindesiniz.
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Bu Pazartesi ve Salı günleri çevrenizin sağlayacağı önemli organizasyonlardan veya etkinliklerden para kazanabilirsiniz. Hayat güçlü adımlarda sizi destekleyecek.
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Perşembe gecesi oluşan dolunay, sizi parasal konularda hassas kılabilir. Bir para mevzusu ve bu alandaki beklenmedik olaylar, başkalarının devreye girmesine sebep olabilir. Alacak verecek ilişkinizi iyi oturtun. Paranıza iyi sahip çıkın.
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Bu Dolunayda elinize para geçebilir ve yatırımlarınızla ilgili olarak hareket etmek isteyebilirsiniz. Özel hayatınız ve ilişkilerinizde şansınız yüksek akarken, Pazar günü toplum sorumluluklarının sizi zorlamasına izin vermeyin. Göz önünde olacağınız ortamlarda ilişkinize dikkat edin.
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