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Başak Burcu:

Bu haftabaşı, kafanız yapılması gerekenler adına çok hızlı ve yapıcı çalışabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bir yandan da duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özel ilişkilerinizde sizin üzerinizde etkisi olan bir insan size birçok konuda yol gösterebilir. Pazartesi ve Salı günleri aşk adımlarınız hızlanacak. Hayatınızda bir insan yoksa güçlü ve etkili bir insandan hoşlanabilirsiniz. Yine önemli girişimlerinizde güzel destekleriniz yolda.