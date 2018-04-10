Esra Çoruh, HT Cumartesi'de 20, 30 ve 40 yaş için stil tüyolarını kaleme aldı. Gençken büyük, orta yaşlarda ise daha genç görünmeye çalışmaz mıyız? “Her şey yaşında güzel” sözü, o zamanlar bir şey ifade etmez. Ama ben şimdi, annesinin topuklu ayakkabılarıyla yürümeye çalışan Chanel çantalı genç kızları ya da 70’ine merdiven dayamışken aşırı makyajı ve minisiyle göz tırmalayanları gördüğümde, her yaşın ayrı stili olduğunu daha iyi anlıyorum. Evet, her şey yaşında güzel. Ayna karşısında, “Annem gibi mi giyindim” ya da “Kızımın kıyafetini giymiş gibi miyim” diye soruyorsanız doğru yoldasınız. Gerçi hangi yaşta olursak olalım, stilimiz iç dünyamızı yansıtır. Bu yüzden yaşımıza ve tarzımıza göre giyinmeyi öğrenmek çok önemli. Mesela 20’li yaşlardaki iddialı giysiler, 40’lara doğru yerini klasik kesimlere bırakır. İşte 20’li yaşlardan 40’lara, stil ipuçları...

20’Lİ YAŞLAR: SINIRSIZ

Kişisel stilin yeni yeni oluşmaya başladığı yaşlardır. Bu yüzden ilginç kombinasyonlar ve iddialı renkler rahat kullanılır. Vücudun en fit olduğu dönemdir ve dekolte hep ön plandadır. Topuklu ayakkabı konusunda da cesur davranılır.

- Ultra feminen, renkli ve göz alıcı elbiseleri gece-gündüz rahatlıkla kullanın. Biraz dekolteyle çok şık ve çekici olabilirsiniz ama abartmayın; bu yaşlarda herkesin yaptığı hatalardan biri, ölçüsüz dekoltedir. Elbisenizin üstü açıksa, etek boyu ölçülü olmalı. Eteğiniz miniyse üstünüz kapalı, sade ve gösterişsiz olmalı.

- Jean’leri ilginç ve iddialı üstlerle tamamlayın. Fırfırlı, payetli, straplez ya da tek omuzlu bluzlar jean’le giyilebilir. Yeter ki yaratıcılığınızı kullanın.

- Seksi ve şirin etekler giyin. Pilili, kabarık, uçuşan modeller ve balon etekler tam size göre. Vücudunuza güveniyorsanız, dar mini etekle çok şık ve seksi görünebilirsiniz. Eteğinizin şıklığını ve klas duruşunu en iyi, sade üstlerle gösterebilirsiniz.

- Ceket ve paltolarınızı yeniden keşfedin. Blazer ceketlerinizi elbiseyle ya da çiçekli, renkli bluzlarla birlikte giyebilirsiniz. Dar jean’leri şık kesimli paltolarla tamamlayabilirsiniz.

- Küçük dokunuşlarla bile olsa kişisel stilinizi yansıtın. Limit yok; uyumsuzluk ya da şaşırtıcı kombinler sizi herkesten farklı ve iddialı kılar.

- Klasik parçaları renkli ve ilginç kombinasyonlarla canlandırın. Çok ağır parçalardan uzak durun.

30’LU YAŞLAR: SOFİSTİKE

Çok ciddi ve klasik olmasa da, biraz daha toparlanmış bir tarzın oluştuğu yaşlardır. Modayı keşfederken şıklığınızdan ve sofistike duruşunuzdan ödün vermezseniz 30’larınızda mükemmel görünürsünüz.

- Elbiselerinize yeni bir siluet kazandırın. Mini, diz boyu, dar ya da bol; ilginç ve özgün elbise modellerini tercih edin. Açık renkleri koyu tonlarla tamamlayın. Unutmayın, önemli olan cool görünmek. Üstünüze tamamen oturan şirin elbiseler yerine, daha özgün ve kadınsı modeller giyin.

- Basit bir tişörte ya da ipek bluza, küçük dokunuşlarla farklı hava katın. Fırfır, işleme, dantel, payet gibi detaylar, geometrik kesimler ve fularlar, şıklığınızda fark yaratır.

- Feminen ve elegan etek modellerini tercih edin. ‘Ciddi’ ve zarif parçalara gardırobunuzda yer açın. Yüksek belli kalem etekler sofistike bir görünüm sağlar. Kısa etekler ise daha havalı durur.

- Dikkat çekici ayrıntıları kaçırmayın. Örneğin palto ve ceketler, gardırobunuzdaki her kıyafeti tamamlayabilen vazgeçilmez parçalar arasındadır. Size farklı bir duruş kazandıran, dikkat çekici modelleri alın. Parlak renkler, işlemeler, kemerler ve leopar gibi değişik desenler, ceket ve paltolarınıza ayrı bir hava katar.

- Siyah dar pantolonlar, siyah, beyaz veya çizgili ceketler, fırfırlı gömlekler, stiletto’lar, büyük deri çantalar günlük giyiminizin temel parçaları olsun. Gece için detaylarla süslenmiş siyah ve nötr renklerde kıyafetleri tercih edin. Mücevherleriniz gösterişli ama abartısız durmalı. Kıyafetlerde klasik kesimler, işlemeler ön plana çıkmalı ve mutlaka metalik renkler de kullanılmalı.

40’LI YAŞLAR: ÖLÇÜLÜ

Klasik siluetlerin ve renklerin gardıroba egemen olmaya başladığı yaşlardır. Her parçanın bir tarzı olmalı ve kişiliğinizi yansıtmalı. Değişik detaylar, süslemeler, zengin renk ve desenler kullanılabilir. Olgun ve ölçülü görünmek önemlidir.

- Zarif elbiseleri tercih edin. Çok da ağırbaşlı görünmek istemiyorsanız bedeninizi saran, diz hizasında elbiseler sizin için ideal. Vücudu tamamen saran elbiselerle, küçük dekoltelerle veya ayrıntılarla seksi görünebilirsiniz.

- Modern ama sade detayları olan üstler her zaman elinizin altında olsun. Dik yakalı gömlekleri deneyin. Abartısız fırfırlar, pililer ve daha komplike detaylarla dikkat çeken gömlek ve bluzlar alın.