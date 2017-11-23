2013 Miss Turkey güzeli Rüveyda Öksüz yeminini bozdu!

HT Magazin’de yer alan habere göre, güzel oyuncu, Erol Albayrak’ın 2018 için hazırladığı koleksiyonunun yüzü oldu.

Öksüz, ünlü modacının hazırladığı sekiz parça kıyafetle objektife poz verdi.

Rüveyda Öksüz