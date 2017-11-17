2017 Amerikan Müzik Ödülleri hangi kanalda? Amerikan Müzik Ödülleri ne zaman?

2017 Amerikan Müzik Ödülleri, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece tüm dünyayla aynı anda canlı yayınla Show TV’de!

Dünya yıldızları görkemli sahne şovlarıyla evinize konuk oluyor…

Altın Küre Ödüllü oyuncu (Diana Ross’un kızı) Tracee Ellis Ross’un sunacağı 2017 Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Video Klibi”,“Yılın Turnesi”, “En İyi Erkek Pop/Rock Sanatçı”, “En İyi Kadın Pop/Rock Sanatçı”, “En iyi Pop/Rock Albüm” gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. Bu muhteşem şov, birbirinden özel sanatçılarla görsel bir şölene dönüşecek.

The Bodyguard filminin 25. yılını ve Whitney Houston’u onurlandırmak üzere Christina Aguilera’nın sahne alacağı bu muhteşem gecede, Diana Ross hem “Ömür Boyu Başarı” ödülü alacak hem de canlı performans sergileyecek.

Bruno Mars’ın sekiz dalda aday olduğu törende BTS single’ları DNA’yı ABD’de ilk kez seslendirecekken, Selena Gomez yeni single’ı “Wolves”ı dünya televizyonlarında ilk kez seslendirecek.

Lady Gaga, Nick Jonas, Shawn Mendes, Demi Lovato, Kelly Clarkson ve daha birçok süper star canlı performanslarıyla sahne alacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

"2017 Amerikan Müzik Ödülleri ", 19 Kasım Pazar gecesi saat 04.00’te canlı yayınla Show TV’de!

2017 Amerikan Müzik Ödülleri

Selena Gomez

Lagy Gaga

Nick Jonas

Shawn Mendes

Demi Lovato

kelly clarkson

Bruno Mars

Diano Ross

Christina Aguilera