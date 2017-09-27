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Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Helena Christensen altın rengi Versace tasarımıyla podyumu adeta yıkıp geçti. "Bu tasarımlar için kardeşimin eski baskılarını kullandım ve ondan ilham aldım, 20 yıl sonra yüzümde bir gülümsemeyle bunu yapabildiğim için çok mutluyum." dedi Donatella Versace.